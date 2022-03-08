13-й день войны 3 Юрий Бутусов

8.03.2022, 18:51

4,436

Что происходит на основных направлениях?

1. Украинская армия остановила наступление российских войск на всех направлениях. Однако положение остается напряженным, враг продолжает упорные бои, чтобы добиться новых прорывов, проводит массированные бомбардировки городов и сел Украины, чтобы запугать мирное население и заставить прекратить сопротивление. Российское командование переносит направление основных ударов на Донбасс. Наступает кульминация битвы и идет борьба за стратегическую инициативу, украинские возможности возрастают.

2. Обстановка западнее Киева остается напряженной. Группировка российских войск продолжает попытки охвата Киева и пытается перерезать коммуникации столицы. Макаров остается под контролем украинских войск, там идут тяжелые бои. Враг ведет бои в Ирпене, Буче, Гостомеле, Ворзеле и окрестностях. Россияне вышли на Житомирскую трассу угрожают Фастову. Украинская армия пока не может быстро перемолоть такие крупные силы, но активно сокращает их численность. Противник пытается расширить плацдарм. Одновременно противник пытается пробиться с восточного направления к Броварам. Обстановка остается напряженной, идут жестокие бои.

3. Обстановка под Харьковом. Россияне опасаются подходить к городу, угрозы Харькову на земле нет. Российская авиация продолжает масштабные удары артиллерии и авиации, чтобы сковать действия гарнизона города. 7 марта украинские войска освободили Чугуев под Харьковом и уверенно контролируют обстановку вокруг города.

5. 7 марта российские войска из района Балаклеи предприняли атаку на Изюм, город подвергся массированным авиационным и артиллерийским ударам. Противник занял южную часть города. Украинские войска отошли на северную часть, взорвали мосты, и развернули новую линию обороны. Однако россияне предпринимают атаки, чтобы выбить наших из Изюма полностью и затем навести переправу. В Изюме идут напряженные бои. Изюм — ворота на Донбасс, остается частично под нашим контролем, и прорыва здесь не будет, но оборона города требует самого серьезного внимания.

6. Донбасс. В течение 6−7 марта российские войска предприняли многочисленные атаки на фронте командования Операции объединенных сил. Атаки проводились в районах Северодонецк, Золотое, Попасная, Троицкое, Волноваха. Все атаки отбиты, причем с очень большими потерями противника в людях и технике. Заявления российской пропаганды о захвате Попасной — очередной фейк. Цель атак — отвлекающие действия, сковать силы ООС, чтобы не допустить маневр и переброску войск на другие направления.

7. Волноваха. Враг пытается отбросить наши войска подальше от Мариуполя, поэтому ведет ближние бои в Волновахе и пытается отрезать нашу группировку в этом районе. Волноваха сейчас имеет важное оперативное значение. Но вопреки всем фейковым докладам российских медиа, Волноваха остается в основном под украинским контролем, и защитники держат оборону, все атаки отбиты. Обстановка требует серьезного внимания.

8. Запорожская область. Направление одного из главных ударов противника здесь — они пытаются прорваться в районе Пологи и Гуляй-Поле. Опасность представляет выход врага на Розовку. Враг в этом районе остановлен, несет потери, но атаки продолжаются. Россия продолжает попытки прорыва навстречу группировке в Балаклее и Изюме. Обстановка в секторе требует серьезного внимания.

9. Мариуполь продолжает героически сражаться в окружении уже 8 дней. В городе полностью уничтожено водоснабжение, свет, тепло. Трупы лежат на улицах и в квартирах, которые уже не убирают, счет убитых гражданских и детей уже идет на сотни. Прямым попаданием разрушена больница, реанимационное отделение, спасать людей от тяжелых ранений уже негде. Россияне не выпускают людей из города, чтобы они продолжали потреблять продовольствие, воду на себя, и сократили запасы снабжения для защитников города. Враг ведет непрерывную разведку с воздуха и бьет по любой цели. Геноцид в чистом виде. Однако наши воины держатся невероятно стойко в тяжелейших условиях и наносят мощные удары по штурмующей группировке даже в такой обстановке. Мариуполь своим великолепным сопротивлением позволяет Украине контролировать коридор в Крым из РФ, и отвлекает крупную группировку ВС РФ. Обстановка в Мариуполе наиболее серьезная на всем фронте, россияне попытаются штурмом взять город, его нельзя оставлять без внимания.

10. Чернигов. Вокруг города идут ожесточенные бои. Российские войска пытаются полностью окружить и блокировать город. Украинские войска не просто сидят в обороне, но контратакуют при малейшей возможности. Российские войска мстят за поражения бомбежками жилых кварталов.

11. Сумы и Ахтырка. Российские войска пытаются полностью окружить Сумы. В районе города противник понес тяжелые потери. Продолжаются террористические бомбардировки городов, выезд из города россияне запрещают, системы жизнеобеспечения разрушены.

12. Николаевская область. Наши войска разгромили части, штурмовавшие Николаев и Вознесенск. Теперь противник провел перегруппировку и пытается снова подойти к Николаеву. Наша оборона в этом районе эффективная.

13. Народное восстание на оккупированных территориях юга Украины по-прежнему имеет колоссальный политический и информационный эффект. Люди не виноваты, что им не дали оружия, не развернули здесь надежную оборону, они смело выходят с украинскими флагами и создают демонстрации, которые транслирует весь мир. Такие демонстрации на юге для нас тоже важный фронт нашей войны.

Выводы:

1. Украина сумела мобилизовать достаточные силы, чтобы выставить заслоны на направлениях ударов российских войск. Перелом в войне зависит от возможностей ВСУ контратаковать длинные кишки российских наступающих колонн, и сковывать врага активными наступательными действиями на всех направлениях. Россияне превосходят в технике и вооружении, господствует в воздухе, но украинцы превосходят в численности и мотивации.

2. Российская армия начала тотальную войну — бомбардировщики бомбят по площади жилые кварталы, многоэтажные дома сносятся артиллерией и танками, расстрелы и убийства мирных граждан носят массовый характер. Враг уничтожает города и экономику Украины, чтобы террором заставить людей покинуть свои дома и тем самым ослабить сопротивление. Российское командование понимает, что весь народ поднялся на борьбу, и для россиян сейчас любой украинец — враг, который представляет опасность.

3. Главные усилия враг сосредотачивает сейчас на Донбассе и на юге. Российские войска пытаются отрезать Донбасс от Украины по границам Харьковской и Запорожской областей, а также штурмуют окруженный Мариуполь.

4. Угроза Киеву велика, но штурма столицы не будет, численность защитников столицы превышает численность наступающих соединений ВС РФ. Поэтому противник сосредоточил все резервы, чтобы окружить столицу со всех сторон. Давление на Фастов будет продолжаться, потому что россияне должны сохранять давление на Киев и не давать украинцам перебрасывать отсюда свои силы.

5. Российская армия еще не исчерпала все свои резервы, и перегруппировывается, пытаясь выполнить более ограниченные стратегические задачи. Оперативная пауза связана с большими потерями и усталостью российских войск, но не означает, что они собираются прекращать наступательные операции. Пользуясь преимуществом в мобильности, россияне пытаются сковать наши силы одновременным продвижением на всех направлениях. С другой стороны, враг критически страдает от растянутых коммуникаций, и вынужден в связи с погодой вести наступление только вдоль дорог. Использование слабостей противника зависит от искусства украинского командования, от качестве логистики, вооружения, и оперативных резервов. Без проведения наступательных операций нанести поражение российским колоннам невозможно. Вместе с тем, остановка российского наступления и усиление сопротивления на всех направлениях, означает, что стратегическая ситуация в целом изменяется в пользу Украины. С каждым днем мобилизации эффективность сопротивления возрастает. Украина будет сражаться до полной победы над российскими оккупантами.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».