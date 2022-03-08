Ольгу Бритикову осудили на 15 суток за надпись «Нет - войне» на куртке

Ольгу Бритикову осудили на 15 суток за надпись «Нет - войне» на куртке9
- 8.03.2022, 19:03
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Главу Независимого профсоюза «Нафтана» обвинили в «незаконном пикете».
Председателя Независимого профсоюза "Нафтана" Ольгу Бритикову осудили на 15 суток ареста, обвинив в незаконном пикетировании. Суд над ней состоялся 3 марта, пишут "Народные новости Витебска".
Женщину задержали 27 февраля на избирательном участке. Бритикова пришла на голосование в куртке с надписью "Нет — войне". Это и стало основанием для задержания и составления протокола по статье 24.23 КоАП.
По данным МВД, по всей Беларуси на антивоенных акциях 27 февраля было задержано около 800 человек.