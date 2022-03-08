США вводят полное эмбарго на российские нефть и газ 8.03.2022, 19:36

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(Обновлено) Также Вашингтон закрывает доступ россиян к высоким технологиям.

США запрещают импорт любых энергоносителей из России. Об этом 8 марта заявил президент страны Джо Байден, сообщает reuters.

Также США закрывают доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед.

«Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну», — заявил президент США Байден.

Ранее в этот день Великобритания заявила, что откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года. Кроме того, Лондон изучает возможность отказаться от импорта российского газа.

Кроме того, стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell намерена отказаться от российских нефти и газа. Shell закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории РФ. Компания также отказывается от участия во всех российских проектах.

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