«За нами танк гонялся. Не хочу быть мясом»12
- 8.03.2022, 20:00
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Как оккупанты жалуются на войну в Украине.
Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российских захватчиков, запись которого опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Так, оккупанты по телефону делились впечатлениями от войны в Украине. Один из них рассказал, как за ними гонялся украинский танк.
"Мы попали в жесткую засаду к батальону "Азов". Там нас обстреляли со всего чего только можно - танки, артиллерия и даже шрапнель. У меня мины ложились в 10 метрах. Не знаю, как нас не задело. Нас потом по полям таскали, танк за нами гонялся. Из 150 человек только 50 выехало", - сказав оккупант.
Другой российский военный рассказал, что 80 процентов его батальона решило уйти в отставку. Да и сам он хочет уволиться из армии.
"Я тоже в отставку иду. Я не хочу мясом идти", - сказал он.