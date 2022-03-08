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«За нами танк гонялся. Не хочу быть мясом»

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  • 8.03.2022, 20:00
  • 18,500
«За нами танк гонялся. Не хочу быть мясом»

Как оккупанты жалуются на войну в Украине.

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российских захватчиков, запись которого опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, оккупанты по телефону делились впечатлениями от войны в Украине. Один из них рассказал, как за ними гонялся украинский танк.

"Мы попали в жесткую засаду к батальону "Азов". Там нас обстреляли со всего чего только можно - танки, артиллерия и даже шрапнель. У меня мины ложились в 10 метрах. Не знаю, как нас не задело. Нас потом по полям таскали, танк за нами гонялся. Из 150 человек только 50 выехало", - сказав оккупант.

Другой российский военный рассказал, что 80 процентов его батальона решило уйти в отставку. Да и сам он хочет уволиться из армии.

"Я тоже в отставку иду. Я не хочу мясом идти", - сказал он.

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