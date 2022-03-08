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Байден: Украина никогда не будет захвачена Путиным

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  • 8.03.2022, 20:27
  • 10,314
Байден: Украина никогда не будет захвачена Путиным

Президент США призвал Конгресс принять пакет на $12 миллиардов на поддержку Украины.

Президент России Путин никогда не сможет захватить Украину. Уверенность в этом высказал президент США Джо Байден, пишет unian.net.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – заявил он.

При этом Байден призвал Конгресс США принять пакет на 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.

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