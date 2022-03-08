Байден: Украина никогда не будет захвачена Путиным

Байден: Украина никогда не будет захвачена Путиным8
- 8.03.2022, 20:27
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Президент США призвал Конгресс принять пакет на $12 миллиардов на поддержку Украины.
Президент России Путин никогда не сможет захватить Украину. Уверенность в этом высказал президент США Джо Байден, пишет unian.net.
"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – заявил он.
При этом Байден призвал Конгресс США принять пакет на 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.