Байден: Украина никогда не будет захвачена Путиным 8 8.03.2022, 20:27

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Президент США призвал Конгресс принять пакет на $12 миллиардов на поддержку Украины.

Президент России Путин никогда не сможет захватить Украину. Уверенность в этом высказал президент США Джо Байден, пишет unian.net.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – заявил он.

При этом Байден призвал Конгресс США принять пакет на 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.

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