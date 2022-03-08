Экс-глава Нацбанка: В Беларуси могут запретить доллары и евро 10 8.03.2022, 20:43

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Война приведет к непоправимым последствиям.

Национальный банк попытается не допустить обвального падения золотовалютных резервов – путемужесточения обмена валюты и введения ограничений на снятие ее со счетов в банках.

За последнюю неделю доллар укрепился по отношению белорусскому рублю на 12,31%, евро подорожал на 11,56%, а российский рубль упал на 13,98%.

Но в результате падение российского рубля перевесило рост доллара и евро, а валютная корзина за неделю снизилась на 1,84%. Получается, что по итогам недели белорусский рубль даже укрепился, после снижения на предыдущей неделе.

Кстати, валютная корзина к середине недели успела обновить максимум с начала года, несмотря на то, что по итогам недели снизилась.

Что же все-таки происходит с белорусским рублем? Как поведет себя национальная валюта дальше в условиях российско-украинской войны?

За ответами сайт «Свободные новости» обратился к экс-главе Нацбанка Станислава Богданкевича.

– Таковы последствия ситуации, в которой оказалась Беларусь – и в связи с войной в Украине, и одновременно с непризнанием Лукашенко президентом. Пока доллар заморозили на отметке 3,09 за доллар, но я думаю, что полетит рубль и дальше. Долларовая выручка будет уменьшаться, а самая стабильная валюта все-таки доллары. И самый большой оборот на нашей валютной бирже составляют именно доллары.

– Вас не пугают такие темпы обесценивания рубля?

– Я думал, что будет еще хуже. Ведь калийные соли под санкциями, имеем отказ пополнять бюджет через реализацию ценных бумаг… Безусловно, сегодня есть еще резервы, и, думаю, Национальный банк работает над тем, чтобы не допустить их обвального падения: за счет ужесточения обмена валюты, введения ограничений на снятие валюты – за счет всего того, о чем журналисты писали, а мы не верили. Нацбанк вынужден принимать решения, потому что инфляция будет галопировать.

– Нацбанк может пойти на административное установление курсов валют?

– Думаю, да. Вначале возможны какие-то половинчатые решения. Я смотрю на Россию: там уже установлены и комиссионные за обмен валюты, и другие административные ограничения. А мы ведь привязаны к России: колоссальный обвал российского рубля по отношению к доллару и евро приведет к тому, что и у нас все это продолжится, возможно, даже бОльшими темпами.

– Статистика свидетельствует, что за последнюю неделю произошло даже укрепление белорусского рубля по отношению к валютной корзине на 1,84 пункта. Это соотношение отражает реальное положение дел или все-таки здесь арифметическая уловка?

– Скорее последнее (смеется). Ну нет никаких объективных оснований для укрепления! В России ожидается безусловное ухудшение ситуации, а мы держимся на плаву потому, что нас оттуда поддерживают. Но Москва не сможет оказывать нам такую поддержку, как в предыдущие годы, потому что у нее свои проблемы наступают: и по внешним долгам, и по внутренней ситуации, и по санкциям, которые будут нарастать. Не понимаю, почему Россия решила угробить собственную экономику. А поскольку мы на 80-90% привязаны к ней, то все это скажется крайне плохо на Беларуси, нашей экономике, на валютном курсе.

– На ваш взгляд, темпы обесценивания рубля по отношению к доллару сохранятся, уменьшатся или увеличатся?

– Об этом должны задумать вкладчики – обесцениваются остатки. Даже если доллар удастся заморозить на уровне трех рублей за доллар, остатки уже упали. Мы уже разметили облигации на внутренний долг на значительные суммы в валюте – цена этих бумаг упала. Россия вообще прекратила торговлю ценными бумагами на бирже, а у нас такой торговли и раньше почти не было. Между тем Россия теряет уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов, даже по вкладам.

– Чтобы сохранить остатки, надо забирать свои деньги из банков?

– По идее – да. Но, боюсь, уже не получится: снимешь рубли – инфляция их обесценит, раз доллары надежнее, то пока можно, нужно их снимать. Хотя я думаю, что скоро у нас введут запрет на валюту.

Россия уже проиграла войну, но у нее еще есть резервы, чтобы затянуть военные действия. Однако затягивание войны не пойдет на пользу ни России, ни Беларуси.

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