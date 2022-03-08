«Директор отправил нас в отпуск, думает продавать бизнес»6
- 8.03.2022, 20:49
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Из-за лукашистов белорусы остаются без работы.
Тем временем в лукашенковской «стабильности»:
- Работаю на частника, делаем окна, они резко стали ни кому не нужны. Заказчики отменяют заказы. Благо директор наш не за свой счёт отправил, а дал оплачиваемый отпуск. Думает продавать бизнес, - рассказывает телеграм-каналу «Баста!» читатель.
- В «Белинвестбанке» до Нового года «чистили» неугодных, а теперь тех, кто остался — массово переводят на 0,5 и 0,1 ставки.
А что происходит на ваших рабочих местах?