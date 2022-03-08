Великобритания откажется от российской нефти и газа до конца 2022 года 2 8.03.2022, 20:58

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США и Канада уже отказались от энергоносителей из РФ.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта, сообщает Sky news.

Джонсон отметил, что это решение не будет иметь немедленного эффекта, но усилит давление на режим президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что запрет будет реализован таким образом, чтобы не навредить бизнесу в Великобритании.

Сегодня о запрете на поставки российской нефти и газа в США объявил американский президент Джо Байден. Евросоюз объявил о намерении сократить потребление российского газа на две трети. 28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

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