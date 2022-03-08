Российские оккупанты грабят людей и мародерят в селах на Черниговщине
- 8.03.2022, 22:26
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Оккупанты ищут еду.
В региональном управлении "Північ" рассказали, что в Черниговской области российские оккупанты массово грабят людей и мародерят.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
В частности, в селе Шестовица, которое было оккупировано 28 февраля, террористы забирают у местных деньги, драгоценности и мобильные телефоны, рыскают по домам в поисках еды. Голодные россияне вырезали весь домашний скот и птицу.
"В селе старожилы говорят, что в последний раз такое видели во времена Голодомора, когда большевистские сталинисты отбирали у людей все - не жалея ни стариков, ни детей", - говорится в сообщении.