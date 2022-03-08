Польша готова отдать свои МиГ-29 в распоряжение США для передачи Украине 10 8.03.2022, 22:32

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Но есть нюанс.

Министерство инстранных дел Польши 8 марта опубликовало заявление "в связи с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросу передачи самолетов Украине".

"Власти Польши после консультаций с президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне в распоряжение правительства США. Польское правительство также просит другие страны НАТО, владеющих самолетами МиГ-29, предпринять аналогичные действия", – говорится в заявлении.

МИД Польши также обратился к США с просьбой предоставить ей "бывшие в употреблении самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями".

"Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин", – добавили в ведомстве.

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