Минское «Динамо» не может преодолеть первый раунд Кубка Гагарина на протяжении 14 лет
- 8.03.2022, 22:48
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Белорусские хоккеисты снова провалились.
Минское «Динамо» в очередной раз вылетело в первом раунде Кубка Гагарина. Питерский СКА обыграл минский клуб (4:3) в четвертом матче подряд, тем самым обеспечив себе выход во 2-й раунд плей-офф, пишет «Трибуна».
Белорусский клуб выступает в КХЛ с момента ее создания в 2008 году. За это время «зубры» шесть раз выходили в первый раунд турнира, но преодолеть данный барьер у команды ни разу не вышло.