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МВД Украины: Российские военнопленные будут работать на восстановление экономики нашей страны

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  • 8.03.2022, 22:50
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МВД Украины: Российские военнопленные будут работать на восстановление экономики нашей страны

С российскими пленными в Украине будут обращаться в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

С российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет unian.net.

Он подчеркнул, что Украина будет четко придерживаться всех норм международного гуманитарного права.

"И именно это отличает нас от русского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по помещениям. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", - сказал Енин.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции о военнопленных.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины", - сказал Енин.

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