Интернациональный легион в Украине: поляки уничтожили колонну оккупантов 8.03.2022, 23:11

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Бок о бок с украинскими военными сражаются и белорусы.

Воевать против российского агрессора в Украину едут сотни добровольцев со всего мира. Они прибывают не с пустыми руками, а с новейшими противотанковыми комплексами, способными мгновенно уничтожать российские колонны танков.

Как говорится в сюжете ТСН, бок о бок с украинскими военными защищают рубежи в Киевской области британцы. Их страна предоставила военным 2 тыс. переносных ракет, эффективно выжигающих российские броненосцы.

"Я здесь, чтобы бороться за демократию, потому что один больной человек не может решать за целую страну, может ли быть у нее демократия", – рассказал доброволец.

Защищать украинскую демократию против путинской тирании изъявили желание сотни добровольцев из многих стран. Интернациональный легион пополняет ряды терробороны страны. Неделю назад им упростили правила въезда на границе. После подписания контракта легионеры официально вправе воевать против российского агрессора.

Среди добровольцев уже отличились соседи из Польши. Они разбили российскую колонну на подступах к одному из населенных пунктов.

Пополнить ряды добровольцев изъявили желание и белорусы, не поддерживающие режим диктатора Лукашенко.

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