WorldSkills отменила членство Беларуси в ассоциации 8.03.2022, 23:56

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Также Минск сняли с конкурса, который состоится в этом году в Шанхае.

Международная ассоциация WorldSkills, призванная повышать статус профессий и рабочих специальностей, отменила членство Беларуси и России и сняла с конкурса, который состоится в 2022 году, сообщается на сайте организации.

"WorldSkills International (WSI) применяет следующие штрафы и санкции, вступающие в силу немедленно. Отменяет участие WorldSkills Belarus в WorldSkills Shanghai 2022.

Приостанавливает членство WorldSkills Belarus в WorldSkills International и, следовательно, любое участие в конкурсах, проектах и мероприятиях WorldSkills за пределами Беларуси", - сказано в заявлении.

То же самое касается и России. Кроме того, ассоциация приняла решение о переносе конкурса EuroSkills 2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Ассоциация была образована после Второй мировой войны.

С 2014 года в Беларуси проходил республиканский этап WorldSkills Belarus, а затем национальная команда отправлялась на международные соревнования.

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