Алексей Арестович: Конец Кощея близок
- 9.03.2022, 0:59
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Российские войска еще не поняли, что уже умерли.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен в победе украинской армии. Его слова приводит unian.net:
- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине. Они еще движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.
Оно еще попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук - смазка для наших штыков.
Еще будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция. Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашелся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину, что единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно. Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы. В зоне ООС стать в оборону. Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.
Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.
Во первых, не найдется такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.
Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причем, в первую очередь для своего, российского народа.
В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.
Российские войска уже едут по инерции, они еще не поняли, что уже умерли.
Что их закружили вихрями, замарили, заблудили - и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.
Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.
Российской армии в Украине - конец. Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, живыми, не простят. Не простят и не выпустят. Не почетная ничья ждет тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.
Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате - не удержать, ни наступать. Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?) Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..
Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнется сама История. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.
Нет, нам еще придется пострелять. И еще будет страшно, и будет еще их продвижение вперед, и еще будет угроза Киеву, и будут еще авиационные и ракетные удары, и будут еще наши павшие.
Но все это зомби-наступление - инерция армии мертвых.
А мы - живые. И бьемся за живых. Во имя жизни.
Конец армии мертвецов и конец Кощея близок. Уже взошли зеленые ростки их поражения. Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.
Все будет Украина!