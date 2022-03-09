Алексей Арестович: Конец Кощея близок 9.03.2022, 0:59

13,538

Российские войска еще не поняли, что уже умерли.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен в победе украинской армии. Его слова приводит unian.net:

- Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине. Они еще движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенные на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

Оно еще попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России - по несколько жалких штук - смазка для наших штыков.

Еще будет какая-то там попытка «штурма Киева», попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция. Если бы они не были трусами - трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашелся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину, что единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, - это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно. Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова - назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы. В зоне ООС стать в оборону. Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.

Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.

Во первых, не найдется такого генерала. Для этого нужно особое мужество - гражданское, которое давно утратили российские военные.

Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного - причем, в первую очередь для своего, российского народа.

В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.

Российские войска уже едут по инерции, они еще не поняли, что уже умерли.

Что их закружили вихрями, замарили, заблудили - и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.

Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.

Российской армии в Украине - конец. Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, живыми, не простят. Не простят и не выпустят. Не почетная ничья ждет тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.

Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате - не удержать, ни наступать. Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?) Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?..

Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнется сама История. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.

Нет, нам еще придется пострелять. И еще будет страшно, и будет еще их продвижение вперед, и еще будет угроза Киеву, и будут еще авиационные и ракетные удары, и будут еще наши павшие.

Но все это зомби-наступление - инерция армии мертвых.

А мы - живые. И бьемся за живых. Во имя жизни.

Конец армии мертвецов и конец Кощея близок. Уже взошли зеленые ростки их поражения. Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.

Все будет Украина!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».