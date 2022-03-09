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Зеленский: Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена

  • 9.03.2022, 0:38
  • 1,808
Зеленский: Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена

Украинский президент выступил в британском парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в британскую Палату общин четко заявил приоритеты Украины в войне с Россией.

Президент заявил готовность украинцев сражаться с агрессором до победного конца. Также он выразил надежду на дальнейшую поддержку Лондона в противостоянии РФ.

"Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем биться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в полях, лесах, на побережьях, в городах и селах, на улицах... Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся. Конечно, с вашей помощью, с цивилизацией, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы рассчитываем", – заявил Зеленский.

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