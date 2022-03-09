В России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину 9 9.03.2022, 8:05

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Поджигатель рассказал, что он не хочет увидеть своих одноклассников в плену или списках погибших.

В России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Человек, устроивший пожар, снимал все на видео. Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников.

Своими мотивами россиянин анонимно поделился в одном из Telegram-каналов, передает УНИАН.

Он поджег военкомат в городе Луховицы Московской области. Помимо этого, мужчина покрасил ворота у здания в цвета флага Украины и якобы написал, что "не пойдет убивать братьев". Он облил фасад военкомата бензином, разбил окна и бросал в них коктейли Молотова.

"Целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается в этой части. Это должно помешать мобилизации в округе. Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших", - рассказал поджигатель.

Он также указал, что хочет вдохновить своим поступком протестующих в РФ. Они должны быть решительнее, считает россиянин. Если люди будут активнее высказываться против войны в Украине, отметил поджигатель, это еще сильнее сломит дух российской армии и правительства.

"Пусть... знают, что собственный народ их ненавидит и будет их гасить. У них скоро земля начнет гореть под ногами, ад ждёт и дома", - заявил россиянин.

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