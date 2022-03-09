Глава ЦРУ: Путин зол и расстроен 11 9.03.2022, 8:07

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Правитель РФ ошибался по всем пунктам.

В Центральном разведывательном управлении США прогнозируют, что Россия усилит попытки захватить Украину, поэтому следующие недели будут сложными.

Об этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил сегодня на слушаниях в Комитете Палаты представителей по разведке, передает nv.ua.

«Я думаю, что [российский диктатор Владимир] Путин полон решимости доминировать и контролировать Украину, чтобы формировать ее ориентацию. Для него это вопрос глубокого личного убеждения», — сказал Бернс.

Он подчеркнул, что, начиная войну против Украины, Путин исходил из ряда ложных предположений: что Украина слаба, Европа не даст жесткого ответа, российская экономика готова противостоять санкциям, а российская армия модернизирована и будет эффективно сражаться.

«Он ошибался по всем пунктам», — сказал Бернс.

Глава ЦРУ отметил, что военные действия российских военных оказались «в значительной степени неэффективными». В России планировали захватить Киев за два дня. Спустя почти две недели войны город не окружен полностью, заявил глава ЦРУ.

«Путин сейчас зол и расстроен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на потери среди гражданского населения, но проблема, с которой он сталкивается… заключается в том, что у него нет конечной цели», — заявил глава ЦРУ.

Он уверен, что Украина продолжил оказывать ожесточенное сопротивление.

«Я не вижу, как он может создать такую конечную цель. Это ведет к сложным следующим нескольким неделям, когда он усилит нападение, не обращая внимания на потери среди гражданского населения», — сказал Бернс.

Он также отметил, что не считает Путина сумасшедшим, но добавил, что с ним «чрезвычайно сложно общаться».

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