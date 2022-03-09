Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство 9.03.2022, 8:11

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Сейчас такие военные получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

Иностранные добровольцы, прибывающие на войну с Россией, смогут получить гражданство Украины.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает УНИАН.

"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", - отметил он.

Сейчас такие военные получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

Напомним, что в Минобороны Украины заявили о создании специального подразделения — Иностранного легиона, которое уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Более 20 000 добровольцев и ветеранов из 52 стран изъявили желание присоединиться по словам бригадного генерала Кирилла Буданова, командующего Главным разведывательным управлением Министерства, которое будет руководить этим легионом.

На стороне Украины сражается и большое количество добровольцев из Беларуси.

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