Оккупанты хотят перекачивать горючее из Беларуси для обеспечения войск 6 9.03.2022, 8:30

8,540

иллюстрационное фото

Планируется создание сети полевых трубопроводов.

Российские оккупанты планируют для обеспечения собственных войск и техники горючим подключиться к центральному нефтепродуктопроводу и организовать перекачку с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в Генштабе, российские оккупационные силы планируют создать на временно захваченной украинской территории сеть полевых трубопроводов, чтобы была возможность подключить их к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивать горючее с территории Республики Беларусь.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что военно-политическое руководство Беларуси сохраняет признаки готовности к возможному широкомасштабному участию своих ВС в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Напомним, что Евросоюз назвал режим Лукашенко соагрессором в войне РФ против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».