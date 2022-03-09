Разведка США: Российские войска потеряли в Украине до 10% своего военного имущества 9.03.2022, 8:51

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Он либо уничтожено, либо выведено из строя.

разведка считает, что за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения. Об этом 8 марта телеканалу CNN сообщил неназванный американский чиновник, знакомый с последними разведывательными данными.

Военное имущество, о которое говорил инсайдер, включает, в частности, танки, самолеты, артиллерию. Он либо уничтожено, либо выведено из строя, уточнил он.

По оценкам американской разведки, украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.

Военный представитель Организация Североатлантического договора сказал CNN, что РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, но при этом добилась "очень незначительного прогресса".

Текущая оценка разведки НАТО предполагает, что Москва вряд ли добьется значительного прогресса в обозримом будущем, добавил он.

"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они добьются каких-либо успехов в ближайшие несколько дней", – сказал чиновник, ссылаясь на последнюю оценку разведки Альянса.

Никто не предполагал, что российская армия столкнется с Украине в такими "простыми проблемами", например, за дне недели не сможет решить логистические проблемы, продолжил он.

Чиновник сказал, что РФ смогла добиться "некоторых незначительных успехов", например на юге Украины, но западные разведки считали, что с таким вооружением она будет по территории Украины "намного быстрее".

Смена стратегии и усилении обстрелов некоторых городов, по оценке НАТО, также не дало "большого эффекта".

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