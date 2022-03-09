Страны Балтии договорились как можно скорее отсоединиться от российской электросети 1 9.03.2022, 9:00

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Фото: LETA

Процесс будет максимально форсирован.

Страны Балтии заключили соглашение об отсоединении от российской сети электроснабжения с последующей синхронизацией стран Балтии с европейской сетью ранее 2025 года.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на парламентского секретаря Минэкономики Латвии Илзе Индриксоне.

Она рассказала о договоренности с Эстонией и Литвой о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать раньше. "Министр (экономики Латвии Янис Виттенбергс – ред.) обратился за поддержкой в Европу, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", - пояснила Индриксоне.

Чиновница отметила, что на преждевременное отсоединение также понадобится дополнительное финансирование, но зато уже сейчас это обеспечит гораздо большую безопасность электроснабжения.

Отсоединение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, ранее было запланировано на 2025 год.

Как сообщалось, Латвия, Литва и Эстония вместе с Россией и Беларусью до сих пор работают в постсоветской системе БРЭЛЛ, в которой частота централизованно регулируется по России. Подключение к континентальным европейским сетям, которое позволит энергосистемам стран Балтии работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими странами Европы, было предусмотрено не позднее 2025 года.

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