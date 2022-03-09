Оперативная обстановка на утро 9 марта: что происходит на главных фронтах войны
- 9.03.2022, 9:12
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Среди оккупантов распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
Появилась оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по российскому вторжению:
— Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника.
Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары.
Противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и в ОРДЛО.
Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанного Приднестровья в количестве до 800 человек.
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию Украины.
В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов.
В Херсонской области военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.
Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.