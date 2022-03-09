Оперативная обстановка на утро 9 марта: что происходит на главных фронтах войны 9.03.2022, 9:12

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Среди оккупантов распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Появилась оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по российскому вторжению:

— Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары.

Противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и в ОРДЛО.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанного Приднестровья в количестве до 800 человек.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию Украины.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов.

В Херсонской области военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

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