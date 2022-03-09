Ситуация «Вилка» 22 Артем Черников

9.03.2022, 9:16

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Действовать нужно решительно.

На большинстве предприятий Беларуси происходит нестандартная ситуация как для рабочих, так и для руководства. Руководство в растерянности. Отсутствие сбыта привело к массовому сокращению нагрузок. К примеру, в городе Гродно предприятие «Радиоволна» практически полностью отправило по домам весь рабочий коллектив. Кто-то попал на 2/3 от оклада, без премиальных и других надбавок, а кого-то и вовсе отправили в отпуск без содержания.

Градообразующий гигант «Гродно Азот», несмотря на то, что сам находится под санкциями стран Запада, лишился также одного из главных партнеров - Украины. Азотные удобрения больше туда не поедут. Теперь не получится обойти санкции через Украину, не говоря уже об экспорте удобрений на украинские поля.

Заденет и технологии. Практически все оборудование, находящееся на заводах Беларуси, изготовлено западными странами либо же по их технологии. Запрет на использование технологий и их закупку заденет все производства: от легкой промышленности до химической. Станки, манометры, технологические схемы - все, что нарабатывалось годами для усовершенствования процессов, канет в Лету.

И эта нелегкая ситуация постигла абсолютное большинство предприятий. Соответственно, и все бюджетные сферы жизни, так как именно промышленная отрасль является одним из основных источников бюджета. Люди разных профессий просто не знают, как поступить в данный момент. Колоссальный пакет санкций, введеный против режимов Путина и Лукашенко, усложнит жизнь белорусов. Выбор сейчас невелик: либо вас просто выгонят, либо есть шанс остановить беспредел.

Думаю, все уже столкнулись с отсутствием ценников в магазинах. Все видели курс доллара и резкое подорожание абсолютно всего. Война, которую устроили Путин и Лукашенко отбросит нашу страну на десятилетия назад. Угробит так и не развившуюся нормально экономику, лишит иностранных инвестиций. Запретит получение новых и использование старых технологий. Для оборудования, на котором мы работаем, в случае поломки или планового ремонта, не найдутся аналоговые запчасти. Вряд ли кому-то удастся нормально существовать в таких условиях.

Нужно понимать, что нам, по сути, не оставили выбора. Власть, которая гарантировала мирное небо - устроила войну. Сначала против нас, а потом и вовсе пустила врагов на нашу территорию. Два политических преступника пытаются решать наши судьбы. Абсолютное большинство белорусов выступают против рашистских войск на нашей территории и против войны. Ну, так может быть, пора включить мозг и начать решать свою судьбу самим?!

В шахматной партии есть ситуация «Вилка». Это когда одна фигура одновременно нападает на две или более фигур противников, увеличивая шансы на победу независимо от временного промежутка или количества ходов. Как правило, это пешка или конь, то есть достаточно рядовые фигуры, которые могут решить исход всей игры.

Для нас, белорусов, эта война началась в 2020 году. Ненасильственный метод сопротивления — это наша изначальная стратегия. Мы попробовали многое: массовые протесты, белые ленточки, цепи солидарности, письма администрациям и много-много прочего. Но мы поняли, что с цветами против дубинок не попрешь.

Остался один мирный вариант, который следует разогнать на максимум - полная остановка страны. Этой «вилкой» мы одновременно помогаем братьям украинцам и решаем вопрос внутри Беларуси. Я уверен в том, что объедение усилий и решительные методы помогут остановить диктаторов. К сожалению, времени на «подумать еще немного» у нас просто нет. Каждый день, каждую минуту, бездействие уносит жизни мирных людей, отбрасывает нас в средневековье. Действовать нужно решительно. Остановим войну вместе.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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