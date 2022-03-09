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В Беларуси сново подорожало автомобильное топливо

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  • 9.03.2022, 9:27
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В Беларуси сново подорожало автомобильное топливо

Темпы роста цен на бензин ускорились.

С 9 марта в Беларуси повышены розничные цены на автомобильное топливо на заправках, сообщает Белнефтехим. И снова на две копейки — как неделю назад.

Стоимость 1 литра теперь составляет:

бензин АИ-92 — 2,04 рубля;

бензин АИ-95 и дизельное топливо — 2,14 рубля;

бензин АИ-98 — 2,36 рубля.

Напомним, ранее топливо дорожало обычно на копейку в неделю, но с прошлого вторника темпы роста цен ускорились.

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