В Беларуси сново подорожало автомобильное топливо

В Беларуси сново подорожало автомобильное топливо14
- 9.03.2022, 9:27
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Темпы роста цен на бензин ускорились.
С 9 марта в Беларуси повышены розничные цены на автомобильное топливо на заправках, сообщает Белнефтехим. И снова на две копейки — как неделю назад.
Стоимость 1 литра теперь составляет:
бензин АИ-92 — 2,04 рубля;
бензин АИ-95 и дизельное топливо — 2,14 рубля;
бензин АИ-98 — 2,36 рубля.
Напомним, ранее топливо дорожало обычно на копейку в неделю, но с прошлого вторника темпы роста цен ускорились.