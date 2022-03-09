закрыть
9 марта 2022, среда, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рубль в «коме»: россияне штурмуют банкоматы и обменники

20
  • 9.03.2022, 9:41
  • 24,738
Рубль в «коме»: россияне штурмуют банкоматы и обменники
Фото: Reuters

Доллары в РФ стали дефицитом.

В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.

Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата.

Напомним, Центральный банк РФ запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более $10 тысяч. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: