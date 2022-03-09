Рубль в «коме»: россияне штурмуют банкоматы и обменники 20 9.03.2022, 9:41

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Фото: Reuters

Доллары в РФ стали дефицитом.

В России стоимость доллара на наличном рынке достигает новых высот - по состоянию на утро 9 марта она достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом во многих обменниках в РФ закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи со складывающейся ситуацией" не открывать торги акциями.

Ночью в Москве СМИ засняли очередь у банкомата.

Напомним, Центральный банк РФ запретил банкам продавать валюту населению в ближайшие полгода. Также россиянам, имеющим валютные счета, можно снимать не более $10 тысяч. Оставшуюся сумму получат только в рублях. Продать валюту можно без ограничений.

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