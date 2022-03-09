ВСУ оформили за сутки сотни «грузов-200» и уничтожили две батальонные тактические группы врага 3 9.03.2022, 9:43

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Разбитые части выводят в РФ из-за потери боеспособности.

Вооруженные силы Украины уничтожили за прошедшие сутки сотни солдат российского врага и полностью разбили две батальонные тактические группы. Третья БТГр понесла очень существенные потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ

"В ходе ведения боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери. Так, по имеющейся информации, 14 отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), БТГр 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведены на территорию РФ из-за потери боеспособности", — сказано в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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