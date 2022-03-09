Виктория Нуланд: «Северный поток-2» — это кусок металла на дне моря

Виктория Нуланд: «Северный поток-2» — это кусок металла на дне моря7
- 9.03.2022, 9:47
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Российский газопровод мертв и вряд ли когда-нибудь возродится.
Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что у газопровода Северный поток 2 нет будущего.
Об этом сообщает NDTV.
«Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», — заявила Нуланд.
1 марта Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG, являющаяся дочкой Газпрома, подала заявление о банкротстве.
2 марта Nord Stream 2 AG опровергла сообщения, что начала процедуру банкротства.
Сертификация газопровода была остановлена после начала войны России против Украины 24 февраля.