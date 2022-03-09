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Виктория Нуланд: «Северный поток-2» — это кусок металла на дне моря

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  • 9.03.2022, 9:47
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Виктория Нуланд: «Северный поток-2» — это кусок металла на дне моря

Российский газопровод мертв и вряд ли когда-нибудь возродится.

Заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что у газопровода Северный поток 2 нет будущего.

Об этом сообщает NDTV.

«Я думаю, что Северный поток-2 сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», — заявила Нуланд.

1 марта Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG, являющаяся дочкой Газпрома, подала заявление о банкротстве.

2 марта Nord Stream 2 AG опровергла сообщения, что начала процедуру банкротства.

Сертификация газопровода была остановлена после начала войны России против Украины 24 февраля.

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