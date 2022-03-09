Шарангович отметился голом в матче «Нью-Джерси» против «Колорадо» 4 9.03.2022, 9:49

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Егор Шарангович

Белорус забросил шайбу, когда его команда находилась в меньшинстве.

Минувшей ночью в рамках регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" праздновал волевую победу над "Колорадо". Лидер сезона вел 3:0 во втором периоде, однако "дьяволы" забросили пять шайб подряд и в итоге оказались сильнее, сообщает pressball.by.

Белорусский нападающий "Нью-Джерси" Егор Шарангович отметился голом в меньшинстве в пустые ворота. Также на счету нашего соотечественника результативная передача, два броска, +2 по "+/-", три перехвата за 18 минут 55 секунд на льду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси — Колорадо — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Маккиннон (19) (Ландеског, Рантанен, 9.04-бол.). 0:2 — Рантанен (27) (Маккиннон, Макар, 14.27-бол.). 0:3 — Макар (21) (Девон Тэйвс, Маккиннон, 25.52). 1:3 — Татар (10) (Зигенталер, Братт, 29.20). 2:3 — Тай Смит (3) (Д.Хьюз, ШАРАНГОВИЧ, 32.18). 3:3 — Сиверсон (8) (Братт, Заха, 37.21-бол.). 4:3 — Бастьян (10) (Д.Хьюз, Братт, 53.04-бол.). 5:3 — ШАРАНГОВИЧ (14) (Мерсер, 58.19-мен., п/в).

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