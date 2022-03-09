Оккупанты пытают персонал захваченной Запорожской АЭС 8 9.03.2022, 10:12

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Россия готовит провокацию.

Россияне пытают персонал захваченной Запорожской атомной станции.

Более того, войска оккупантов заставили руководство станции записать обращение, которое планируют использовать с пропагандистской целью. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Работников Запорожской атомной станции уже 4 дня удерживают в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники.

«Персонал захваченной россиянами Запорожской атомной станции подвергается пыткам», – заявил Герман Галущенко.

Он добавил, что работники станции физически и психологически истощены.

Поэтому минэнергетики призвал международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций. А также вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной.

«Авария на атомных станциях вследствие применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба. Ответственность за это будет целиком на России», – подчеркнул Галущенко.

Если такое произойдет, европейцам придется сменить уют своих жилищ на радиационные укрытия. Поэтому немедленно нужно положить конец ядерному терроризму России. Пока не стало слишком поздно.

Кроме этого, пропагандистская машина России хочет создать очередной фейк, чтобы оправдать собственные преступления.

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