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Экономический форум в Давосе заморозил отношения с Россией

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  • 9.03.2022, 10:57
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Экономический форум в Давосе заморозил отношения с Россией

Остановлено партнерство с организациями, управляемыми российскими олигархами.

Всемирный экономический форум в Давосе замораживает отношения с Россией и российскими олигархами из-за санкций.

Международный экономический форум в Давосе заморозил свои отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми олигархами.

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление представительницы ВЭФ Аманды Руссо.

«Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», — подчеркнула Руссо.

ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями

При этом издание отмечает, что в ВЭФ оставляют для себя открытой возможность послужить мостом между Россией и Украиной, как только между странами закончится активный конфликт.

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