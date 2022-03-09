«Предупредили о сокращении за два месяца — значит, компенсация не положена?» 3 9.03.2022, 11:14

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Белорусские работники столкнулись с новой волной «сюрпризов».

Если обобщить, то самые популярные вопросы о трудовых правах, поступающие в редакцию, звучат так: законно ли меня уволить и почему нет компенсации? А в последнее время все больше работников просят объяснить: действительно ли новое Постановление Совмина №700 дает право сократить работников без выплаты компенсации?

Журналисты onliner.by собрали вопросы по сокращениям в один материал и рассказать, как это должно происходить по закону и что там с компенсациями.

«Предупредили о сокращении за два месяца — значит, компенсация не положена?»

Для примера возьмем ситуацию Дмитрия, водителя транспортной компании из Минска. Для него само сокращение не стало сюрпризом. Сюрпризом стало то, что денег за неожиданную потерю работы ему платить не намерены.

— В начале февраля я и еще несколько водителей получили письма от нанимателя о том, что в апреле нас сокращают из-за Постановления №700. Как объяснило руководство, перед тем, как запрет на продукты из «недружественных» стран вступил в силу, они закупались всем в надежде, что все это ненадолго и поставок на «переждать» хватит. Но теперь говорят, мол, простите, увольнять никого до последнего не хотели, но придется — скоро для вас совсем не будет работы, — рассказывает Дмитрий.

По словам мужчины, слухи о сокращениях ползли на работе с начала года, поэтому часть коллектива уже уволилась, а оставшиеся верили в лучшее. Дмитрий из последних.

— Я их не виню, смущает другое. В приказе, который недавно подписал, заметил, что никакой компенсации за такое сокращение не положено. Удивился, пошел к директору, тот говорит: нам главное — предупредить за два месяца, чтобы вы успели найти себе новое место. Мол, никаких компенсаций за такое сокращение не положено: из-за санкций у нас нет работы. А мне до пенсии три года, то есть желающих взять меня на работу будет немного. Несправедливо и обидно, но как есть. В общем, пытаюсь не думать, на что дальше жить, и недоумеваю: неужели это постановление и правда дает право увольнять человека даже без компенсации?

Что такое сокращение и чем оно отличается от других причин?

Хотя в Трудовом кодексе указано, что есть увольнение из-за «сокращения численности» и «сокращения штата» работников, никаких отличий между ними нигде не приводится. Поэтому не будем тонуть в дебрях теории и назовем все это проще — сокращение работников. В трудовой книжке такое увольнение должно быть указано следующим образом: «Уволен в связи с сокращением штата работников, пункт 1 статьи 42 Трудового кодекса».

Сокращение — одна из причин, которые ставят человека в невыгодное положение, ведь оно означает неожиданное увольнение раньше положенного срока. Поэтому в законе есть определенные гарантии, которые должны помочь сделать этот процесс менее болезненным для работника.

Сначала нужно предложить остаться и поработать кем-то другим

Первое, что должен сделать наниматель, который решил из-за санкций, кризиса или чего-то еще сокращать работников, — это попытаться перевести людей на другие должности в компании. Например, перевести бухгалтера с его согласия на должность экономиста, юриста по ВЭД — на должность юрисконсульта. И только если подходящих вакансий нет или они есть, но работник не согласен на такой перевод, можно прибегнуть к сокращению.

Невыполнение указанного требования является основанием восстановления работника на работе (ч. 2 п. 22 Постановления Пленума Верховного суда №2).

О сокращении должны предупредить за 2 месяца, но можно и «откупиться»

О том, что работника собираются сократить, наниматель должен сообщить письменно не менее чем за два месяца до даты увольнения (ч. 3 ст. 43 ТК). Чаще всего это делают в форме письменного уведомления в двух экземплярах (один у работника, другой у нанимателя).

В течение всего срока предупреждения наниматель должен предлагать работнику другую имеющуюся у него работу, которую тот может выполнять с учетом его специальности и квалификации. С согласия работника его также могут направить на переподготовку.

Но не все хотят ждать два месяца, потому есть альтернатива: если работник и наниматель хотят закончить все это раньше двухмесячного срока, работнику можно выплатить две среднемесячные зарплаты и уволить в любой момент по договоренности. Если к такому соглашению стороны пришли во время двухмесячного срока предупреждения, то компенсация в таком случае выплачивается пропорционально времени, которое осталось до истечения срока предупреждения (ч. 5 ст. 43 ТК). Но если одна из сторон на это не согласна, то вариант один — ждать указанного в приказе срока.

К слову, предупредить о сокращении любой наниматель должен не только самого работника, но еще и:

профсоюз (если он есть) — не позднее чем за 2 недели;

орган занятости — не менее чем за 2 месяца до увольнения;

военный комиссариат (если работник состоит или обязан состоять на воинском учете) — в течение месяца после увольнения.

Впрочем, ответственность за отсутствие уведомления этих органов для нанимателя минимальна — от 5 до 15 базовых величин, поэтому многие этим пренебрегают.

Сокращаемым работникам — один свободный день в неделю

На время между предупреждением и увольнением наниматель обязан предоставлять работнику один свободный день в неделю, если сам сокращаемый этого хочет. В это время работник может спокойно искать вакансии и ходить на собеседования.

По общему правилу эти дни не оплачиваются, но по договоренности с нанимателем могут быть и с сохранением зарплаты (ч. 8 ст. 43 ТК).

Сокращать нужно по очереди

При сокращении нанимателю нужно выбрать работников, с которыми трудовой договор будет расторгнут. И такой выбор должен быть обоснован. То есть, если наниматель решил уволить трех водителей и сразу после этого нанял новых трех, в суде можно оспорить обоснованность такого сокращения.

Кроме того, при составлении списков работников, которых придется сократить, есть своя очередность. Например, если наниматель решил сократить двух из восьми бухгалтеров, то преимущество остаться на работе должно быть у бухгалтеров с самой высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 45 ТК).

Если же все попавшие под угрозу сокращения работники примерно равны в квалификации и трудоголизме, выбор нужно делать в пользу следующих категорий:

1) участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС;

2) заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями радиационных аварий;

3) инвалиды;

4) работники, указанные в других законах или коллективном договоре (например, «профсоюзники» разных мастей).

То есть при прочих равных между председателем профсоюза и работником-инвалидом выбор на продолжение работы должен быть в пользу инвалида. Если сократить нужно всех бухгалтеров, то выбора нет — уйдут все (кроме тех, кого сокращать вообще запрещено).

Кого запрещено сокращать?

Нельзя уволить из-за сокращения беременную, женщину, имеющую ребенка до 3 лет, а также одинокого родителя, имеющего ребенка до 14 лет.

Кроме того, нельзя сократить работника, который находится в трудовом или социальном отпуске либо на больничном, несовершеннолетнего работника без согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Уволенным — не менее трех зарплат

Работнику за все время предупреждения должны платить зарплату наравне с остальными (если график не менялся), а тот должен исполнять свои прежние обязанности не менее качественно, чем ранее.

В день увольнения человеку должны выплатить выходное пособие — не менее трех среднемесячных зарплат. Однако на это могут рассчитывать только работники, у которых в приказе и трудовой книжке указана соответствующая причина увольнения. Если вы согласились уволиться по соглашению сторон, а не из-за сокращения, то на выплаты можете не рассчитывать.

Также в день увольнения работнику должны выдать трудовую книжку, начислить компенсацию трудового отпуска (если он отгулял не все дни), зарплату за все отработанное после последней зарплаты время, премии (если они есть).

Если наниматель и работник решили не ждать два месяца, то сюда же добавляется двухмесячная компенсация.

В этом смысле Постановление №700 не дает нанимателю никаких особенных преимуществ перед обычным сокращением. То есть время предупреждения порядок увольнения, а также выплата компенсаций и их размеры останутся прежними.

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