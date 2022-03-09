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Госдеп: США продолжают искать дополнительные способы давления на Лукашенко

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  • 9.03.2022, 11:22
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Госдеп: США продолжают искать дополнительные способы давления на Лукашенко
Виктория Нуланд

Разрабатываются новые экономические санкции.

США продолжают искать дополнительные способы давления на Александра Лукашенко. В том числе с помощью экономических ограничений. Об этом на слушаниях комитета по иностранным делам Сената США заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, анализируется деятельность белорусского руководства.

Слушания сенатского комитета были посвящены агрессии России против Украины. Как известно, Беларусь рассматривается как союзник РФ.

Государственный департамент США предупреждал Лукашенко о "мерах серьезной ответственности", с которыми будут сталкиваться он и Беларусь, если официальный Минск продолжит сотрудничество с Владимиром Путиным в его агрессии против Украины. Уже объявлены "жесткие меры экспортного контроля", распространенные на нашу страну.

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