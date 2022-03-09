«По старому курсу выходило 1000 рублей, сейчас — 1400» 1 9.03.2022, 11:34

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Арендаторы и собственники рассказали о реальной ситуации на рынке жилья в Беларуси.

Из-за выросшего курса доллара и ситуации в Украине спрос на съемные квартиры упал, а цена некоторых из них снизилась наполовину, рассказывал эксперт.

Сайт Realt.by поинтересовался у собственников и арендаторов, как они договариваются и решают вопрос со стоимостью. Имена некоторых героев изменены: они захотели остаться анонимными.

Ольга снимала однушку на Грушевке за $ 230.

— Перед оплатой звонили хозяину, чтобы обсудить, что будем делать с ценой в связи со сложившейся ситуацией. Он дал понять, что его это не волнует, и он не думал об этом. Сам он с кем-то расплачивается в евро и попал в неприятную ситуацию. В среднем весь год мы покупали валюту по курсу 2,6, но вскоре доллар стоил уже 3,3. Переплата в белорусских рублях выходила около 100 рублей. Хозяин долго выжидал чего-то, а потом мы поняли чего. На момент оплаты курс покупки был уже 3,5. В итоге он нам все-таки снизил стоимость до 205 $, и мы купили валюту по 3,3. Не сильно уступил, но хоть что-то. Если ситуация не уладится, планируем искать новое арендное жилье.

Денис снимает квартиру на 48 «квадратов» в Лебяжьем за $ 400.

—Нам в скидке отказали! По старому курсу выходило 1000 рублей, сейчас 1400. Собственник сказал, что все понимает, но в деньгах не уступит.

Николай снимает квартиру в Новой Боровой за $ 400.

— Подумал и решил, что лучше уж буду за $ 220−250 снимать простенькую однушку, привязанную к курсу 2,6, чем по новому курсу. Для меня был шок, что собственник не захотел пойти на уступки и привязать оплату к старому курсу на время. А всем, кто тоже думает сменить место жительства, но боится уже заключенного договора, я бы посоветовал назвать причиной уезд из страны. За $ 400−500 cейчас невозможно сдать квартиру, собственник будет максимально держаться за вас.

Иван несколько лет снимает однушку в пригороде Минска — в Сеннице за $ 150.

— Это была стоимость за пустую квартиру, но в счет аренды я обустраивал все в квартире. При первом скачке с 2 до 2,5 рублей хозяин квартиры наотрез отказался обсуждать снижение цены. Но сейчас решил обсудить эту тему ещё раз, в итоге -20 $, но со скрипом.

Татьяна снимает квартиру в Минске и сдает в Могилеве.

—25 февраля мы разговаривали с арендодателем и не договорились о снижении стоимости. Как бы в шутку нам сказали, что будем поднимать этот вопрос, если доллар вырастет до 10 или хотя бы до 5 рублей. Но на уступки они действительно идти не хотят. Планируем продолжить договариваться и согласиться максимум на курс 2,6. Да, у нас есть свои нюансы: с нами животные (они аккуратные, но многие все равно не хотят брать), плюс дети-школьники. В любом случае, я понимаю, что без жилья мы точно не останемся. Мы сами сдаем в квартиру Могилеве квартиру и зафиксировали стоимость в рублях, когда доллар стал 2,4.

Через несколько дней Татьяна снова говорила с собственником.

— Определили $ 300 вместо $ 350 независимо от курса. Для нас это получается на 150 рублей дороже, чем было. Поэтому рассматриваем и другие варианты сейчас.

Что говорят собственники

Ирина сдает двухкомнатную квартиру в Зеленом луге за $ 230.

— Поднимать оплату не планируем. Но не из-за ситуации, а из-за исключительной порядочности квартиранток. Оплату зафиксировали в белорусских рублях по комфортному курсу — 2,5.

Артур в ноябре 2021 года сдал квартиру новым арендаторам.

— Пара на першы погляд падалася мне вельмі класнай, і гэтае меркаванне было не памылковым. Яны актывізавалі рэжым «паляпшэнне жыллёвых умоў» тым самым, пачынаючы рабіць рамонт у кватэры (паспелі зрабіць толькі пакой). Праз падзеі, якія адбыліся 24 лютага, і праз павышэнне курсу долара і многія іншыя прычыны (скарачэнне супрацоўнікаў, уразанне заробкаў), яны вырашылі з’ехаць, хоць я ім прапанаваў зафіксаваць кошт на 600 рублёў (раней аднапакаёвая кватэра здавалася па курсе Нацбанка за 230 $). Пасля таго, як яны з’едуць, хочацца дарабіць пачатае — рамонт, і здаваць кватэру па новым кошце і з лепшымі ўмовамі!

Андрей сдает четырехкомнатную квартиру на Пулихова-Захарова.

— Знали еще в прошлом месяце, что арендаторы подумывают уезжать, они предупреждали. Сейчас по совету риэлтора предложили им цену $ 550 — это на $ 100 ниже, чем было. Готовы зафиксировать цену в рублях по договоренности. В такой панике даже эти цифры выглядят большими, а ведь раньше аренда похожих квартир была на уровне $ 800−850.

— Пока не разговаривали с квартиросъемщиками, — рассказывает Ирина. — Думаю, предложить считать по курсу 2,6, а там посмотрим.

Татьяна с мужем сдают две квартиры.

— Не дожидаясь вопросов от арендаторов, я сама им написала в мессенджере, что пока ситуация не стабилизируются, они могут платить в белорусских рублях по курсу 2,6 — то есть в рублях для них цена не изменится. При этом за квартиру, в которой живем сами, мы платим кредит, который привязан к ставке рефинансирования. Считаю, что надо с пониманием подходить к таким ситуациям и идти навстречу.

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