Европа и США охотятся за яхтами и зарубежными виллами олигархов Путина 3 9.03.2022, 12:07

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Коллаж: Елена Сошкина/LIGA.net

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Военная агрессия против Украины разрушает российскую экономику. По подсчетам Йельской школы менеджмента, за 13 дней войны о выходе из России объявили 290 компаний из разных уголков мира. Закрывают за собой дверь технологические гиганты, производители авто, электроники, одежды, инвестиционные фонды (полный список смотрите здесь). Это потеря рабочих мест и инвестиций. Беспрецедентное количество санкций против агрессора привело к историческому падению рубля, страна оказалась на пороге дефолта, пишет liga.net.

Под ударом не только экономика.

США, Великобритания, Франция, Германия и Испания объявили охоту на собственность топ-бизнесменов, политиков и пропагандистов, приближенных к правящей верхушке РФ. Их ключевые зарубежные активы – яхты, элитная недвижимость, счета – могут быть заморожены.

Главная цель этой кампании – внести раздор в окружение президента РФ Владимира Путина. Только с 24 февраля, по приблизительным подсчетам Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, из-за санкций США, Великобритании и стран Евросоюза, состояние только шести богатейших россиян сократилось на $27,2 млрд.

Кто из окружения Путина уже стал жертвой охоты, сколько потерял и как кремлевские "ястребы" пытаются избежать санкций?

Контекст. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. В ответ США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и страны Европейского Союза объявили новые экономические и персональные санкции против РФ.

В частности, под ограничения попали около 30 россиян – олигархов, бизнесменов, пропагандистов и государственных чиновников, в том числе и сам президент Путин. Чтобы спасти свое имущество от санкций, россияне выставляют зарубежную недвижимость на продажу, а яхты – "прячут" в РФ или на Мальдивах.

Повезло не всем. Как минимум четыре из 32 яхт, принадлежащих российским олигархам, арестованы, также под арест попали три заграничных имения россиян. Среди пострадавших – Алишер Усманов (основатель USM Holdings), Алексей Мордашов (владелец металлургического холдинга Северсталь), Геннадий Тимченко (владелец инвестгруппы Volga Group), Игорь Сечин (президент нефтяной госкомпании Роснефть), а также депутат-единоросс Олег Санченко и главный пропагандист телеканала Россия 24 Владимир Соловьев.

Яхта Amore Vero Игоря Сечина за $120 млн

Власти Франции арестовали яхту Amore Vero Игоря Сечина 3 марта. Это 86-метровое судно, построенное в 2013 году компанией Oceanco. Приблизительная стоимость – $120 млн.

Amore Vero рассчитана на 14 пассажиров. Внутри есть спортзал, зона спа, джакузи, лифт и бассейн, который при необходимости трансформируется в вертолетную площадку.

Максимальная скорость яхты – 20 узлов (37 км/час). Amore Vero швартуется в городе Ла-Сьйота на юго-востоке Франции.

Игорь Сечин считается одним из самых влиятельных лиц и одним из богатейших чиновников России. Он работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов, сейчас возглавляет крупнейшую нефтегазовую компанию страны Роснефть, где его доля оценивается журналом Forbes в $88 млн.

Яхта Lady M Алексея Мордашова за $27 млн

Яхту Lady M Алексея Мордашова конфисковала итальянская полиция 4 марта. Что известно о ней? Lady M построили на американской верфи Palmer Johnson в 2013 году. Forbes оценивает ее в $27 млн. Это трехпалубное судно с шестью двухместными гостевыми каютами и семью двухместными каютами для 14 членов экипажа.

Максимальная скорость судна – 28 узлов (51 км/ч), Lady M способна пересечь Атлантический океан за восемь дней. По данным российского Forbes, Мордашов планировал продать Lady M еще год назад. Не от плохой жизни – у олигарха есть еще одна. Ему также принадлежит 142-метровая суперъяхта Nord стоимостью до $300 млн.

Мордашов – самый богатый гражданин РФ. По оценке Bloomberg, на 9 марта состояние Мордашова составляет $19,7 млрд – бизнесмен занимает 77 строчку в рейтинге миллиардеров агентства.

Ему принадлежат доли в металлургическом гиганте Северсталь, золотопромышленной компании Nordgold и ритейлере Лента. По данным команды российского оппозиционера Алексея Навального, Мордашов финансировал постройку дворца Путина на побережье Черного моря.

Яхта Lena – Геннадия Тимченко

Яхту Lena бизнесмена Геннадия Тимченко арестовали власти Италии 4 марта. 54-метровая суперъяхта пришвартована у города Сан-Ремо. Тимченко купил ее в июле 2010 года.

Lena рассчитана на пребывание 10 гостей одновременно в пяти каютах, также имеет сауну, бассейн, джакузи, кинотеатр, спортивный зал и лаундж-зону. Максимальная скорость яхты – 15 узлов (28 км/час).

Тимченко – личный друг Путина. В рейтинге миллиардеров от Bloomberg бизнесмен занимает 215 место, агентство оценивает его состояние в $9,7 млрд. Ему принадлежат компании Новатек, Сибур, Стройтрансгаз и Трансойл, крупнейшие в России игроки в нефтегазовой сфере.

Итальянская вилла Алишера Усманова

5 марта итальянская газета La Repubblica сообщила об аресте заграничной виллы Алишера Усманова на острове Сардиния. Оценочная стоимость дома – 16 млн евро. По данным российского Forbes, Усманову принадлежит семь вилл на Сардинии, какая из них оказалась под санкциями в Италии СМИ не уточняют.

Еще один вероятный удар по бизнесмену – возможный арест его яхты Dilbar стоимостью $600 млн властями Германии. 5 марта об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на три источника.

Впоследствии эту информацию опровергло Министерство экономики немецкой земли Гамбург, где судно пришвартовано для ремонта. По версии министерства, яхта пока не арестована, но ремонтные работы приостановлены, а само судно все еще находится под Гамбургом.

Вилла на Сардинии и яхта Dilbar – часть многомиллиардного состояния Усманова. Бизнесмену принадлежат доли в металлургическом гиганте Металлоинвест, компании по производству бытовой электроники Xiaomi, а также небольшие доли в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.

Кроме этого, по информации DW, Усманов владеет в Европе рядом объектов элитной недвижимости, включая два имения в Великобритании стоимостью $280 млн (Beechwood House и Sutton Place), роскошными домами в Мюнхене, Лозанне и Монако.

По оценке Bloomberg, состояние олигарха составляет $17,8 млрд, Усманов занимает 95 место в рейтинге агентства самых богатых людей мира по состоянию на 8 марта 2022 года.

Виллы Соловьева на 8 млн евро

Пропагандист Владимир Соловьев – еще одна "жертва" европейских санкций. В начале марта итальянская полиция конфисковала у него две зарубежные виллы на озере Комо, общей стоимостью 8 млн евро, сообщило La Republica.

В 2017-2019 годах российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал два расследования о Соловьеве, в которых впервые показал итальянские активы пропагандиста.

Согласно расследованию, площадь одного дома Соловьева - 927 кв. м, второго - 300 "квадратов".

Вилла "единоросса" за 3 млн евро

Итальянцы принесли плохие новости и российскому депутату от Единой России Олегу Савченко. Местная финансовая полиция арестовала его виллу Villa Lazzareschi за 3 млн евро, расположенную в регионе Тоскана, сообщает местный телеканал Sky TG24.

Имение состоит из трех домов, указано на сайте Tuscany Hotels. Каждый из них – сдается в аренду для отдыха. На территории виллы есть большой сад и бассейн.

Олег Савченко – бывший "подшипниковый" магнат. В 2000 году он создал Российскую подшипниковую компанию (затем – Европейская подшипниковая компания), которая объединила несколько заводов, а в 2008 году продал свою долю структурам Романа Абрамовича.

С 2003 года он трижды избирался депутатом Государственной Думы от Единой России. С 2019 года – депутат Волгоградской областной думы.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? Вероятно, аресты российских активов за рубежом будут продолжаться. По данным Transparency International, только в Великобритании с 2016 года россияне приобрели городскую недвижимость на $2 млрд. Кроме этого, российские магнаты – обладатели крупнейших четырех яхт в мире.

По оценке Superyacht Group, россиянам принадлежит от 7% до 10% мирового флота яхт класса люкс. И некоторые из них – все еще в Европе. К примеру, несмотря на планы выйти из футбольного клуба Челси Роман Абрамович все еще держит свою яхту Солярис в Барселоне, писал Bloomberg.

Как обнаружил Forbes вместе с компанией VesselsValue, российские яхты разбросаны по всему миру – от Монако и Барселоны до Дубая и Сейшельских островов. Общая стоимость всех 32 российских яхт – $3,7 млрд.

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