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Под Балаклией российская ДРГ напала на блокпост, но была наголову разгромлена

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  • 9.03.2022, 12:10
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Под Балаклией российская ДРГ напала на блокпост, но была наголову разгромлена

Диверсанты бросили посреди поля своего раненого товарища.

В Харьковской области диверсионно-разведывательные группы совершили нападение на блокпост. Впрочем, получили достойный отпор от украинских защитников.

Бой состоялся ночью на 9 марта в селе Андреевна Балаклейского района. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, передает 24tv.ua.

«Харьков полностью под обороной ВСУ: попыток наступления врага не фиксируют», – глава ОВА

По словам чиновника, отражали вражескую атаку в Андреевке военные Государственной пограничной службы. В противостоянии с ними диверсанты не имели никаких шансов на успех.

«В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать», – рассказал глава ОВА.

При этом, по его словам, диверсанты бросили посреди поля своего боевого товарища, который получил ранение. Украинские пограничники взяли его в плен.

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