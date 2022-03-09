«Ввели уже 150 тысяч человек в Украину, более трети потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести» 1 9.03.2022, 12:13

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Анализ военного эксперта.

С 24 февраля, дня начала боевых действий в Украине, Минобороны России лишь раз сообщало о потерях, подтвердив смерть 498 российских военных и ранения 1600, и категорически отрицает, что потерь на самом деле больше. Украинские власти говорят о совсем других цифрах потерь в российской армии: они сообщают о более чем 12 тысячах россиян (убитых, раненых и взятых в плен) за все время войны.

При этом президент РФ Владимир Путин за последние несколько дней уже второй раз заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты якобы не задействованы и не будут задействованы в Украине.

Можно ли верить Путину, когда он говорит о неучастии срочников в войне в Украине? Каковы на самом деле потери войск РФ в украинской войне и надолго ли у России хватит ресурсов на войну, человеческих и материальных? «Настоящее Время» задало эти вопросы украинскому военному эксперту Леониду Полякову.

— Стоит ли верить словам Путина, когда он говорит, что срочники не участвуют в войне в Украине и не будут в ней участвовать?

— Безусловно, мы убедились, что доверять словам Путина – это себя не уважать. Он постоянно лжет. И он руководствуется не логикой, не разумом – он руководствуется какими-то мифами. И то, как ситуация выглядит сейчас, – он стал заложником и жертвой своих мифологий.

Точно та же ситуация касается российских призывников. Уже неоднократно они признавались, что в качестве призывников их отправили на учения к границам Украины в декабре прошлого года, январе нынешнего. Они провели всю зиму в полях в палатках, они измождены и говорят, что их или заставили подписать контракт, или кто-то за них подписал эти контракты. Так что юридически в России они могут утверждать все что угодно, но реально это призывники.

— Мы показывали комментарии некоторых матерей тех срочников, которых заставляли подписывать контракты. По данным Пентагона, почти 100% боевой силы России уже задействованы в войне с Украиной. Я хочу вас попросить перевести это на человеческий язык – что такое "почти 100% боевой силы"? И вы лично согласны с оценками Пентагона?

— Я не читал в оригинале это заявление. Но здесь, видимо, вопрос состоит в том, что, по имеющимся данным, на границах Украины, в Крыму и в Беларуси Россия сосредоточила группировку до 200 тысяч человек. На данный момент они ввели уже около 150 тысяч человек в Украину, может быть даже больше. Из которых более трети они уже фактически потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести или пленными. Так что то, что, возможно, еще какая-то часть не введена, – это, наверное, особого значения не имеет, потому что основные части, которые предназначались для интервенции, уже введены.

Я думаю, и такие признаки есть, что действительно еще какие-то силы остались. Например, если вы поищете видеосъемки с "учений", которые проходили вдоль границы с Украиной в январе, начале февраля и декабре, то там вы увидите много кадров с такой техникой пехоты, как БМП-3. Это самая последняя разработка: хотя она была сделана еще в Советском Союзе, но эти машины лишь недавно начали поступать на вооружение некоторых подразделений России. Эти БМП имеют две пушки: одна гладкоствольная 100-мм и одна автоматическая 30-мм, спаренные. В Украине я их пока не наблюдал.

Что это означает? Насколько я помню, они вроде бы стоят на вооружении 1-й танковой армии и находятся где-то под Ельней. Значит, они их или еще не ввели в Украину, или вообще не собираются вводить из-за ограниченного количества.

Очевидно, что еще можно найти 20-30 тысяч военных, которые, может быть, Россия еще не ввела в Украину – или из Крыма, или с территории России. Возможно, такое же количество они наскребут из Дальнего Востока, Средней Азии, Сибири, Кавказа. Но это сборные части, которые не предназначались по плану интервенции для участия в боевых действиях. И это значит, что длительно будут растягиваться все сроки ввода этих частей в бой. Да и мотивация у них соответствующая. Так что это будет очень проблематично.

Поэтому мы сейчас и наблюдаем в Украине в режиме агонии последние попытки России продвинуться как можно дальше, захватить как можно больше. Но они уже особой опасности не составляют, потому что они просматриваемы, контролируемы и постепенно уничтожаемы.

– Вы думаете, что сильно продвинуться внутрь Украины российским военным не удастся?

– Я имею в виду то, что они понимают, что мы их уже останавливаем, что развить успех им вряд ли удастся. Поэтому в интересах ведения дальнейших переговоров, торговли за окончательное решение последствий этой интервенции, они хотят занять как можно больше территорий. И параллельно – отомстить украинцам за сопротивление, разрушая Харьков, Чернигов, Сумы, уничтожая другие населенные пункты. То есть мы видим типичную российскую стратегию: если враг не сдается, то ему нужно отомстить и нанести как можно больший ущерб.

Я думаю, в течение ближайшей недели мы начнем потихоньку врага отодвигать – это то, что мы наблюдали уже под Харьковом. Или уничтожать – как под Николаевом. Или останавливать – как под Киевом.

— По данным американской разведки, Россия сейчас пытается завербовать сирийских боевиков для того, чтобы те сражались в Украине на ее стороне. А со стороны украинской армии формируется целый иностранный легион – группа иностранцев, которые приедут воевать на стороне Украины. Этот расклад сил – с одной стороны иностранцы, которые добровольно приезжают в Украину воевать, с другой стороны возможные завербованные сирийцы – изменит ход войны? И в чью сторону?

— Возможно, это объявление о наборе сирийцев было сделано прежде всего для внутренней аудитории, что кто-то готовится поддерживать Россию. С военной точки зрения, извините, это смешно. Разве можно сравнивать бойцов, каких-то там наемников из Сирии или еще каких-то мест, которые неизвестно когда еще могут сюда прибыть, с теми мотивированными профессионалами, ветеранами, из которых мы сейчас формируем боевые подразделения? Они формируются не только из уже известных белорусов, чеченцев, но и израильтян, американцев, но и из других национальностей.

Вы понимаете, что если сирийцы сюда и прибудут, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, их судьба будет такая же, как и судьба кадыровцев. Которых уже много уничтожили и будут продолжать уничтожать за то, что они сделали с Гостомелем, за то, что они стреляют по гражданским, по детям в Буче, Ворзеле и Ирпене.

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