У России возникли проблемы с продажей своей нефти 1 9.03.2022, 12:51

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До 70% «черного золота» из РФ не находит спроса на мировом рынке.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, более половины российской нефти экспортируемой из портов, остается непроданной. По оценкам JP Morgan эта цифра составляет около 70%, пишет Reuters.

При этом аналитики прогнозируют, что цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критическим.

«Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет», — считает генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Отмечается, что после начала войны в Украине цены на нефть выросли более чем на 30%. Рост цен стимулировали опасения по поводу дальнейших перебоев с поставками нефти на фоне ужесточения санкций в отношении Москвы.

Днем ранее президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российских нефти и газа. В 2021 году доля российской нефти в импорте США составляла около 3%, а с учетом нефтепродуктов — до 8%.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз хочет уменьшить зависимость от российского газа на 80% в этом году. 8 марта Европейская комиссия предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива «задолго до 2030 года» на фоне вторжения России в Украину. Уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.

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