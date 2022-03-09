Наталья Радина: Лукашенко сегодня — это пустое место 7 9.03.2022, 13:26

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Наталья Радина

Белорусы должны готовиться к решающей битве.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в эфире «Белсата» прокомментировала последние события, связанные с войной в Украине, а также выразила мнение, что в ближайшее время Беларусь и Россию ждут народные волнения.

— Хотел бы начать вот с чего. Это новость о том, что белорусские войска готовы к полномасштабному участию в войне на стороне Российской Федерации. Новость не удивляет, но есть ли с вашей точки зрения что-то, что может остановить этот сценарий, не дать ему свершиться?

— Знаю, что белорусская армия не хочет воевать. К нам постоянно поступает информация о том, что морально-психологическое настроение в армии крайне низкое. Белорусские военные не хотят идти на эту войну, не хотят убивать братьев-украинцев и в случае, если же, все-таки, их заставят зайти на территорию Украины, мы знаем, что очень многие белорусские военные просто будут сдаваться в плен, будут переходить на сторону Украины в этой войне. Или же есть уже угроза (об этом белорусские офицеры сообщают в Генштаб Беларуси), что белорусские солдаты просто поднимут оружие против белорусских офицеров.

— А вот еще одна сторона этой ситуации, мы видели, как свирепый белорусский ОМОН просто дубасил людей на Окрестина, в других тюрьмах, был крайне агрессивен и достаточно решителен.

— Надо разделять бандитские группировки, которые охраняют сегодня Лукашенко, от всей белорусской армии. Это совершенно разные люди, там совершенно разные настроения. Насколько я знаю, эти бандиты из ГУБОПиК, ОМОНа и СОБРа, сами не хотят воевать. Они прекрасно понимают, что могут там погибнуть. Это же по своей сути трусы, которые могут выступать только против беззащитных граждан Беларуси, но как только они столкнутся с реальной угрозой, они тут же, извините, наложат в штаны. И поэтому, естественно, они тоже боятся, тоже не хотят вступать.

Хочу подчеркнуть, что весь народ Беларуси сегодня против войны в Украине. Эту войну развязали преступные, диктаторские, фашистские режимы Путина и Лукашенко. И эта война приведет к их полному и окончательному поражению, а также уничтожению. Я убеждена, что режимы и в Беларуси, и в России в ближайшее время рухнут.

Хотелось бы сегодня обратиться к белорусам: мы должны сегодня сохранять спокойствие, мы должны сегодня набраться терпения. Понимаю, что сегодня в Беларуси невозможны массовые антивоенные выступления. Это то же самое, как если бы сегодня проходили протесты в оккупированном Крыму или в оккупированном Донбассе. К сожалению, это сегодня невозможно. Страна находится под диктатурой и под российской оккупацией. Это нужно четко и ясно осознавать всем, в том числе — нашим братьям-украинцам. Но наше время придет. Санкции, которые сегодня вводятся в отношении путинского режима, в отношении лукашенковского режима, они ослабляют диктатуры.

— Как вы думаете, почему такая разница между поддержке войны в России и Беларуси. По официальным данным, даже по независимым каким-то подсчетам, в России войну в Украине поддерживает значительное большинство. В Беларуси противоположная картина. То есть у нас приблизительно три четверти не поддерживает эту войну, а в России три четверти поддерживает. Откуда эта разница?

— Абсолютно принципиально разная ситуация. Беларусь находится под российской оккупацией и абсолютное большинство белорусов в 2020 году показало, что они против этой власти. Эти люди остались жить в стране. Да, из страны были вынуждены выехать порядка 200 тысяч, но та ненависть, то недовольство режимом Лукашенко, оно сохраняется.

Естественно, наши люди не поддерживают сегодня ни диктатуру Лукашенко, ни диктатуру Путина, которые сегодня развязали еще и кровавую войну против соседней страны. Поэтому здесь принципиально другая ситуация, чем в России. Хотя я бы не верила сегодня российским соцопросам. Мы должны понимать, что в странах-диктатурах, где сегодня уничтожают последние независимые медиа, не может быть никаких верных социологических опросов. Но, безусловно, нужно понимать, что большой процент сегодня оболванен российской пропагандой и, к сожалению, неадекватно оценивает ситуацию. Но когда в Россию будут продолжать идти тысячи гробов с их близкими, с их сыновьями, с их родными, думаю, что придет вот это отрезвление.

— А какие есть здесь возможности, так сказать, для сопротивления и гражданской ответственности. У вас сегодня, видел, вышел текст Геннадия Коршунова, социолога, в котором говорится как раз про ответственность за происходящее, что важно испытывать именно чувство ответственности, а не вины. Что могут возразить белорусы?

— Белорусам не нужно посыпать голову пеплом, белорусам не нужно стыдиться, что они белорусы. Мы воевали в 2020 году с этим режимом. Мы взывали мир о помощи, но, к сожалению, мы были в одиночестве. Потому что серьезные санкции, скажу вам честно, очень долгое время не вводились. Мы взывали и к Украине о помощи. Однако торговля нефтепродуктами шла самым активным образом. И за эти украинские деньги поддерживался преступный режим Лукашенко, который репрессировал, убивал, уничтожал наш народ.

Сегодня мы всем сердцем, душою, всеми силами с украинцами. Но давайте смотреть реально, что мы можем делать в сегодняшней ситуации, когда мы под оккупацией. Безусловно, у диаспоры возможностей для действий больше. Независимые медиа, такие как «Хартия», такие как «Белсат», сегодня работают в круглосуточном режиме и сообщают белорусам все правду о том, что происходит в этой войне. Белорусские добровольцы сегодня тысячами едут воевать в Украину. Очереди на отправку на фронт в Украину огромные, мы знаем, что уже есть и погибшие со стороны белорусов в Украине. И люди будут ехать и будут поддерживать украинцев в этой войне.

Диаспора перечисляет деньги на помощь ВСУ, поддерживает беженцев, которые сегодня приезжают в Польшу, а это уже более миллиона человек, которые приехали из Украины.

Люди внутри страны, что вы можете сделать? Белорусы, разговаривайте с семьями военных, убеждайте их, чтобы они делали все возможное, чтобы их родные не шли на эту войну. Есть видео (если честно, я над ним плакала), где украинские дети просят белорусских детей поговорить со своим папами и поют эти дети, которые сегодня под бомбежками, «Калыханку» и просят: поговорите со своими родителями. Показывайте это видео, рассказывайте , что на самом деле происходит в Украине, останавливайте их, чтобы они не шли на эту братоубийственную войну.

Кто может — пускай печатает листовки и распространяет в собственном подъезде, в подъездах своих друзей. Кто может — пускай рисует граффити по ночам. Кто-то совершает сегодня так называемые диверсии на железной дороге, останавливая поезда с российской техникой. Это более опасно, но мужчины могут это делать.

Не буду советовать мужчинам, которые служили в армии, что они могут сделать сегодня. Но очень важно сохранить себя. Потому что в Беларуси события тоже, я убеждена, будут очень скоро происходить. Уже белорусские предприятия на грани остановки, каждый день мы получаем информацию, что людей увольняют, что задерживают зарплату. Есть информация, что на «Беларуськалии» уже остановилось два рудника. То есть лукашенковскую экономику ждет коллапс. И я убеждена, что в стране будут серьезные забастовки и массовые протесты.

— А есть ли какие-то силы в Беларуси, которые могут совершить внутренний переворот?

— Безусловно, это и есть белорусы, это белорусский народ. Это наша сама главная сила сегодня. И, безусловно, среди них есть лидеры, многие из них сейчас находятся в тюрьмах, но я убеждена, что ресурс у белорусского народа большой. Сегодня огромное количество белорусских мужчин, которые находятся внутри страны, осознают свою ответственность и понимают, что в ключевой момент они должны защитить свои семьи и защитить свою страну.

— «The New York Time» вывозит из России своих редакционных работников в связи с циничным законом об уголовной ответственности за фейки в отношении военных сил Российской Федерации. Считайте, что это закон, который запрещает правду.

В связи с этим хотел спросить. Россия идет путем Беларуси, можно так сказать. «Хартия» была первым сайтом в Беларуси, который был полностью запрещен и заблокирован режимом Лукашенко. Сейчас мы видим, что Россия просто выкидывает из страны все независимые СМИ. Это то, что у нас произошло год назад. Единственная разница: у россиян нет столько альтернативной информации, как в Беларуси. У нас очень много альтернативных источников из которых можно брать информацию. Это и «Радыё Свабода», которую можно через VPN читать и так далее. Не кажется ли вам, что падает железный занавес между Польшей и Беларусью и дальше на восток. И эти две страны просто возвращаются в советские времена. Это и произошло со дня на день, люди не успели даже выехать. С сегодняшнего дня «Аэрофлот» и другие российские компании не выполняют вообще ни одного международного рейса, только в Ереван и в Минск остались.

— Я могу сказать, что да — железный занавес опускается, но дело в том, что ситуация, которая сегодня складывается в Беларуси и в России, она против этих режимом. Они не могут законсервироваться на долгий срок. Мы видим, что те экономические санкции, которые сегодня вводит Запад, они достаточно сильные. Наконец-то стали серьезно обсуждать необходимость введения эмбарго на российскую нефть и газ. Убеждена, что на самом деле экономический потенциал и России, и тем более Беларуси, которая была в кризисе, еще до войны, он очень-очень низок и я думаю, что в ближайший даже месяц мы увидим, что будут происходить серьезные события и серьезные стихийные народные волнения и в Беларуси, и в самой России.

— А можете объяснить, Наталья, как вы видите ситуацию, на сколько Лукашенко все-таки зависим от Путина или он в этих условиях пытается играть свою игру и что-то от себя выторговать. Как вам кажется?

— Так говорят, что Лукашенко не хочет ввязываться в этот конфликт и делает все, чтобы до последнего не втянуться. Но на сколько это правда?

— Лукашенко сегодня пустое место. Все! Он пустое место, от него сегодня ничего абсолютно не зависит. Сейчас обсуждают куда он пропал. Я думаю, что у него психоз, у него истерика, он прячется в очередной раз в шкафу. Потому что он осознает, что все. Он попал в эту ловушку, в которую сам шел эти 27 лет. Лукашенко ничего сегодня не решает в Беларуси. Страна под российской оккупацией, мы знаем от источника, в том числе и от белорусских военных, что их даже не уведомляют о передвижениях войск. Российская армия творит сегодня на территории Беларуси все, что считает нужным. Лукашенко — полный ноль!

— Это звучит очень, на самом деле, тревожно, как минимум. Но, Наталья, если возвращаться к теме, связанной с медиа, с тем, что происходит с информационным полем. Да, у россиян есть и «Медуза», и «Радио Свобода»…

— Но они сейчас все недоступны. В Беларуси не было таких возможностей по блокировке этого всего. В России есть.

— Я к тому, что сегодня мы узнали довольно циничную новость, что на частотах «Эха Москвы» будет вещать «Радио Спутник» — пропагандистское радио. Как вы считаете, это вот все стремительнейшее сжимание информационного пространства буквально за неделю. Это насколько сейчас критично для того, чтобы люди перешли к тому, о чем вы сказали вначале. Друг с другом разговаривать и передавать уже информацию не через СМИ, а вот именно из рук в руки, что называется.

— В Беларуси все это происходило раньше, мы к этому подготовились. Вывели свои редакции за рубеж. И именно поэтому сегодня у нас есть независимые источники информации, слава Богу, белорусы умеют пользоваться VPN, они прекрасно знают, что рассчитывать на то, что будешь читать свободно сайты в Беларуси, нет смысла. Что касается «Эха Москвы», в Беларуси это было еще в 1996 году, когда закрыли, помните, было замечательное независимое «Радио 101.2». После его закрытия на его частоте стало вещать «Радио БРСМ». Ничто не ново под луной. Это было уже в Беларуси. Российским коллегам советую как можно скорее выезжать за рубеж и создавать редакции в странах Евросоюза. Это, конечно, нужно было сделать еще позавчера, но если застала вас ситуация врасплох, тогда выезжайте, создавайте редакции, заводите новые аккаунты на YouTube, создавайте новые сайты и вещайте, а россияне, я убеждена, тоже будут в ближайшее время массово использовать VPN и читать независимые источники информации.

— А россиянам это нужно? Они хотят этой независимой информации? Или они готовы верить во все то, что показывает им на федеральных каналах российская пропаганда?

— Как я уже говорила, огромный процент людей оболванен, могу судить по своим родственникам. В России часть людей абсолютно адекватна, особенно это молодые люди, они давным-давно читают информацию в интернете и не смотрят телевизор. Вот эти люди все прекрасно понимают. Если брать людей более пожилого возраста, 60+, то эти люди, в большинстве своем смотрят телевизор и пока они просто неадекватные, поэтому нет смысла даже с ними спорить. Думаю, что пройдет очень короткое время, когда подействуют санкции, когда пострадают в том числе и их дети, которые находятся в активном возрасте и которые будут терять свой бизнес, которые будут разоряться. Думаю, они поймут к какой катастрофе их привел Путин.

— А скажут ли они, что это Путин? Потому что есть такая цепочка. «Это все Запад, это Обама пришел и сделал нам плохо». Не будут ли они обвинять Запад? «Мы же хотели для украинцев добра, а нас использовали, нашли причину, чтобы уничтожить Россию».

— Я не психиатор, чтобы разбираться с этой болезнью, которой сегодня поражены, к сожалению, многие россияне. Могу сказать только одно, что Беларусь должна сегодня думать о том, что в будущем, когда мы сбросим режим Лукашенко, мы должны выстраивать границу с Россией, мы должны разрывать все союзные договора, которые подписывал Лукашенко и уходить в Евросоюз и НАТО. Все! С Россией мы не сможем построить страну. Время иллюзий прошло. Мы должны идти в Европу.

— Кстати, а как вы считаете, мы видели год назад и продолжаем видеть, пример белорусского единения, когда огромное количество людей, белорусов, проживающих за пределами страны, стали объединяться, помогать. Это было очень впечатляюще, надо сказать. Вот сейчас выезжают десятками тысяч россияне. Это самые образованные, самые молодые люди. Как вы считаете, что тут может произойти? Сможет ли новая волна российской иммиграции стать силой?

— Возможно, если они будут включены в жизнь своей страны, как включены многие представители белорусской диаспоры. Потому что часть эмиграции, она просто уходит и начинает жить на Западе и больше заботиться о каком-то своем материальном благополучии. Очень важно, чтобы были структуры, которые активно работают на Россию. Потому что ментально я всегда в Беларуси. Пытаюсь менять ситуацию в Беларуси. Фактически — не живу в Польше. Тело мое здесь, но мыслями и сердцем я всегда в своей стране.

— Ну и, наверное, напоследок, если говорить о санкциях, как стало сегодня известно, что новый пакет согласован, санкции против уже режима Лукашенко. Они касаются целой группы секторов торговли, там целая куча всего, долго перечислять. Как вы считаете, все-таки в какой срок эти санкции смогут обрушить белорусскую экономику, стать таким вот сильнейшим ударом, особенно на фоне того, что режим Путина теряет деньги и вероятно, это только предположение, Беларусь не сможет рассчитывать на какие-то кредиты, подачки.

— Вы правы, вы абсолютно правы. Беларусь не может сегодня рассчитывать ни на какие кредиты со стороны России, потому что огромное количество ресурсов российских уходит на войну и я думаю, что белорусскую экономику ждет обвал и разрушение в течение месяца-двух. Поэтому белорусам сегодня нужно набраться терпения и готовиться к решающей битве.

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