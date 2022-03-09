ВСУ показали «супероружие» для уничтожения российских танков 9.03.2022, 13:13

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Оно легко уничтожает вражескую бронетехнику.

Вооруженные Силы Украины на днях получили новую партию техники от иностранных партнеров. Одной из основных является NLAW – противотанковая управляемая ракета малой дальности, передает 24tv.ua.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает NLAW супероружием.

По его словам, оно легко уничтожает вражеские танки и бронетехнику.

«Проведал ребят на одном из рубежей. Твердо стоим. На своей земле. Такое оружие в руках профессионалов не дает врагу ни единого шанса», – написал Монастырский.

Добавим, что NLAW – это шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Украина уже получила более 1000 штук таких от Великобритании.

К слову, украинские военные держат оборону городов, которые подвергаются атакам со стороны оккупантов. Помощниками наших защитников становятся легкие противотанковые оборонительные вооружения.

На днях ВСУ показали момент попадания NLAW в российский танк:

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