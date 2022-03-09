Китай может остановить Путина 15 Томас Фридман, The New York Times

9.03.2022, 13:19

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Как это будет, Си?

С каждым прошедшим днем война в Украине становится все большей трагедией для украинского народа и все большей угрозой для будущего Европы и мира в целом. Есть только одна страна, у которой существует возможность остановить все сейчас, и это не Соединенные Штаты. А Китай.

Если Китай сменит свой нейтральный статус и присоединится к экономическому бойкоту России — или даже просто решительно осудит ее ничем неспровоцированное вторжение в Украину, потребовав вывести войска — это может в достаточной мере потрясти Владимира Путина, чтобы остановить жестокую войну. Как минимум, это заставило бы его задуматься, потому что кроме Индии у него сейчас в мире нет других значимых союзников.

Зачем президенту Китая Си Цзиньпину занимать такую позицию, которая, казалось бы, подрывает его мечту захватить Тайвань — таким же образом, каким Путин пытается захватить Украину? Короткий ответ заключается в том, что последние восемь десятилетий относительного мира между великими державами привели к быстро глобализирующемуся миру, который стал ключом к быстрому экономическому подъему Китая и, начиная с 1980 года, выходу из бедности около 800 миллионов китайцев. Так что мир выгоден для Китая. Дальнейший рост Поднебесной зависит от ее собственной способности экспортировать в остальной мир и брать у него уроки и учиться неуклонной интеграции и модернизации свободных рынков.

Вся фаустовская сделка между Коммунистической партией Китая и гражданами Китая — в том, что КПК будет править, пока люди будут постоянно улучшать свое экономическое положение — в значительной степени зависит от стабильности мировой экономики и торговой системы.

Китайским стратегам, захваченным старыми представлениями о том, что любая война, ослабляющая двух основных соперников современного Китая, Америку и Россию, должна быть благом, я сказал бы следующее: каждая война приносит с собой инновации (новые способы воевать, побеждать и выживать), и война на Украине не исключение.

Мы уже увидели три «оружия», развернутых такими способами, которых мы никогда прежде не наблюдали, или, по крайней мере, не наблюдали в течение долгого времени. И Китаю было бы разумно изучить их все. Потому что, если Китай не поможет остановить Россию сейчас, это оружие либо в конечном итоге заставит Путина подчиниться — а это значит, что однажды оно может быть использовано против Китая, если он захватит Тайвань, — либо нанесет России такой серьезный ущерб, что экономические последствия распространятся по всему миру. Это оружие может даже побудить Путина совершить нечто немыслимое, используя ядерное оружие, нечто, что может дестабилизировать и даже разрушить глобальные основы, на которых зиждется будущее Китая.

Важнейшее нововведение в этой войне — использование экономического эквивалента ядерной бомбы, развернутого одновременно супердержавой и сверхмогущественными людьми. Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом и Великобританией ввели санкции против России, которые наносят ущерб ее экономике, создают серьезную угрозу для компаний и разрушают сбережения миллионов россиян с беспрецедентной скоростью и в масштабах, которые напоминают ядерный взрыв.

Теперь Путин понял это и прямо заявил на днях: «Санкции, введенные США и ЕС, «сродни объявлению войны». (Владимир, ты еще и половины их не прочувствовал.)

Во-вторых, поскольку мир сейчас настолько взаимосвязан, обладающие сверхвозможностями люди, компании и группы общественных активистов могут вводить свои собственные санкции и бойкоты без каких-либо правительственных распоряжений, усиливая изоляцию и экономическое удушение России — даже сверх того, что, вероятно, могут сделать национальные государства. Эти новые участники — своего рода глобальное специальное проукраинское-движение-сопротивления-и-солидарности — коллективно аннулируют Путина и Россию. Редко, если это вообще когда-либо было, такая большая и мощная страна так быстро оказалась в политической изоляции и оказалась экономически искалечена.

Третье оружие — одновременно новое и старое, духовное и эмоциональное: Запад заново открыл себя. Столкнувшись с грубым, примитивным натиском России на несовершенную, но стремящуюся к демократии Украину, свободный мир проснулся. В целом Америка и либеральные общества часто могут выглядеть и вести себя глупо и разделено — до тех пор, пока окажется, что это не так. Спросите Адольфа Гитлера.

Этих трех видов оружия должно быть достаточно, чтобы привлечь внимание Китая. Итак, давайте посмотрим, как они работают на практике.

Администрация Байдена, пытаясь сдержать Путина, подготовила мощный пакет глубоких и широких экономических санкций и предупредила российского лидера, что, если он вторгнется в Украину, он поставит на карту все — в первую очередь экономическую жизнеспособность своей страны и режима. К большому сожалению, Путин решил идти ва-банк, и результаты оказались мгновенными и беспощадными.

Российский рублевый фондовый рынок, был закрыт после того, как крупные финансовые учреждения России были либо подвергнуты санкциям, либо исключены из системы Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), сообщает Barron’s, но «вторичные листинги российских компаний, номинированные в долларах, в Лондоне до сих пор торгуются. Падение рыночной стоимости просто поразительно». Он добавил, что акции Сбербанка, крупнейшего банка России, «обвалились более чем на 99 процентов с середины февраля, когда его акции торговались на уровне около 14 долларов». В прошлую среду на лондонских торгах, отмечает Barron’s, «акции достигли минимума в 1 цент».

В четверг рейтинговые агентства Fitch и Moody’s «понизили рейтинг России на шесть ступеней до „бросового“ статуса, заявив, что западные санкции поставили под сомнение ее способность обслуживать долг и ослабят экономику», — сообщило агентство Reuters.

С тех пор, как Путин столкнулся с санкциями в 2014 году за аннексию Крыма и разжигание восстания на востоке Украины, он накапливал резервы иностранной валюты и золота (сейчас его запасы насчитывают около 630 миллиардов долларов) — для того, чтобы попытаться защитить Россию от новых глобальных санкций, предоставив своему центральному банку все необходимое для защиты рубля. Ну… или он так думал.

«Оказывается, у стратегии России в отношении валютных резервов был серьезный недостаток: около половины денег хранилось за границей в иностранных банках — и теперь Россия не может добраться до них из-за санкций», — отмечает Fortune. Так многие россияне потеряли свои рублевые сбережения.

Bloomberg процитировал Марину Грецкую, 32-летнюю россиянку, проживающую в Лондоне, которая переехала сюда в прошлом году, чтобы работать в сфере коммуникаций. У нее был рублевый сберегательный счет в российском онлайн-банке Тинькофф. Две недели назад ее активы там стоили 7400 долларов. В понедельник рубль упал более чем на 30% по отношению к доллару. Таким образом с ее счета испарилось более 2000 долларов. «Это месячная зарплата», — сказала она. То же самое почти наверняка верно и для десятков миллионов других россиян — и это только начало.

Да, и, кстати, угадайте, кому в этом взаимосвязанном мире принадлежит значительная часть коммерческого флота российских авиакомпаний?

Не России.

По сообщению Reuters, примерно две трети коммерческих авиалайнеров России были произведены компаниями Boeing (334 самолета) или Airbus (304). Значительная часть из них принадлежит ирландским лизинговым фирмам. Дублинская AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, владеет «152 самолетами в России и Украине на сумму почти $2,4 млрд», — сообщает The Irish Times. Кроме того, дублинские компании SMBC Aviation Capital и Avolon владеют 48 самолетами, которые сдаются в аренду российским авиакомпаниям.

Санкции ЕС требуют, чтобы эти компании до конца марта вернули себе все эти самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний А Boeing и Airbus объявили, что больше не будут обслуживать и поставлять запчасти ни для одного из этих самолетов. В субботу российская государственная авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что приостановит все международные рейсы из-за «дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению рейсов». Внутренние рейсы должны производиться.

Россия охватывает 11 часовых поясов. Если так будет продолжаться, контроль российского центрального правительства над территорией России может начать ослабевать. На Дальнем Востоке России есть много городов, которые находятся гораздо ближе к Пекину, чем к Москве. Просто мысли вслух…

Теперь добавьте санкции, бойкоты и давление, исходящее от негосударственных участников, наделенных сверхполномочиями. Мой фаворит — Джек Суини, 19-летний студент Университета Центральной Флориды, который создал учетную запись в Твиттере — @RUOligarchJets, или Russian Oligarch Jets, — которая отслеживает частные самолеты российских миллиардеров, близких к Путину. «Хотя этот 19-летний парень — далеко не единственный, кто предлагает такие услуги», — отмечает Bloomberg, его аккаунт отличается «легкостью доступа и заманчивыми подробностями» из жизни путинских приспешников.

Аккаунт собрал 53 000 подписчиков всего за несколько дней, а сейчас их почти 400 000. Будучи всего лишь обычным человеком, Суини мешает путинским приятелям скрывать свое богатство, зачастую нажитое нечестным путем.

Это глобализация морального возмущения: от просмотра короткого онлайн-видео, показывающего, как российские солдаты стреляют по украинскому объекту атомной энергетики, до публикации обычным служащим этого видео на своей странице в Facebook, до группы сотрудников, отправляющих электронное письмо своему начальству или заходящих в Slack — не для того, чтобы просить своих руководителей что-то сделать, а чтобы сказать им, что они немедленно должны что-то сделать, иначе они потеряют сотрудников и клиентов.

Это происходит в компаниях по всему миру. Вскоре после того, как Путин вторгся в Украину, British Petroleum сама заявила, что прекращает свою деятельность в России, хотя проработала там, сотрудничая c местной нефтяной компанией, около 30 лет. Для России потеря нефтяного инженерного таланта BP — огромный удар.

Россию и россиян теперь исключают отовсюду и со всех сторон — от балерин до футбольных команд, компаний и оркестров — и это, как правило, двигают сверхмогущественные люди и небольшие группы. И когда мощная сила этих исключений становится глобальной, она действует безжалостно. Как сообщала The Times на прошлой неделе, «через день после того, как организаторы Паралимпийских зимних игр объявили, что они допустят к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, правление сделало ошеломляющий разворот и запретило участие спортсменов из обеих стран накануне церемонии открытия Олимпийских игр».

Однако с этими новшествами связаны две большие опасности. Если экономическая ядерная бомба, которую Соединенные Штаты и их союзники только что взорвали в России, разрушит ее экономику так быстро и глубоко, как я подозреваю, существует опасность, какой бы малой она ни была, что Путин пойдет на еще большие, даже немыслимые крайности, такие как использование настоящего ядерного оружия.

Вторая опасность — и Китаю, в частности, следует помнить об этом — заключается в том, что, хотя национальные государства могут в какой-то момент принять решение об отмене своих санкций по жестким причинам реальной политики, негосударственные субъекты могут этого не сделать. Имеются в виду высоко децентрализованные организации. Когда Anonymous, глобальный хакерский консорциум, объявил, что пытается закрыть российские веб-сайты, это было сделано не по распоряжению правительства, они действовали сами по себе. И кому должна звонить Россия, чтобы заставить Anonymous согласиться на прекращение огня?

Путин был полным невеждой в отношении мира, в котором он жил, поэтому он поставил все на кон в глобализованном казино 21-го века, где, в конце концов, всегда побеждает казино — или его просто не остается.

Есть признаки того, что Китай признает некоторые из этих новых реалий — что ни одна страна не является слишком большой, чтобы ее можно было исключить в этом взаимосвязанном мире. Но его первоначальный инстинкт, похоже, заключается в том, чтобы попытаться изолировать себя от этой реальности, а не вмешаться, чтобы помочь обратить вспять путинскую агрессию. На это я скажу: Удачи! Китай не может быть соединенным со всем миром и одновременно отсоединенным от него.

Поэтому надеюсь не только на то, что лидеры Китая не поставят все на быстрый захват Тайваня. Я надеюсь, что вместо этого Пекин присоединится к Западу и большей части остального мира в противодействии Путину. Если бы Китай сделал это, он стал бы настоящим мировым лидером. Если вместо этого он решит остаться в компании с разбойниками, мир, насколько можно судить, станет менее стабильным и процветающим, — особенно для Китая.

Как это будет, Си?

Томас Фридман, The New York Times

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