Польша созывает историческое заседание парламента, чтобы поддержать Украину 9.03.2022, 13:21

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Фото: charter97.org

С инициативой выступил президент Анджей Дуда.

Польша созывает внеочередное заседание обеих палат парламента, чтобы обсудить пути поддержки Украины по случаю 23-й годовщины вступления страны в НАТО.

Об этом пишет Euractiv (перевод — "Европейская правда").

Инициировал заседание президент Анджей Дуда. Одна из его целей - напомнить польскому народу, что их страна обязана своей безопасностью единству НАТО, сказал глава Офиса президента Павел Шрот.

"Президент подчеркнул, что Польша сейчас в безопасности, и это также следствие ее собственных сил, но в первую очередь это следствие членства в крупном альянсе, обладающим большой оборонной мощью и ядерным потенциалом", - сказал Шрот.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании лично, а президент США Джо Байден с помощью видеосвязи выступит с речью в прямом эфире.

"Событие в пятницу является историческим для нашей страны", — сказал депутат Патрик Вихер от правящей партии "Право и справедливость" (PiS).

Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать силу и готовность НАТО помочь Украине, сказал он, добавив, что "личное присутствие" Столтенберга позволит Ассамблее "принимать стратегические решения".

Польское правительство удивило Вашингтон и весь мир во вторник, когда объявило о готовности передать США 28 истребителей МиГ-29 с пониманием, что они будут переданы украинским летчикам, борющимся с российским вторжением.

Ранее в Белом доме подтвердили, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты, но предупредил, что это может иметь прямые последствия для страны.

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