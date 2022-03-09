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Зеленский – военным РФ: Вы еще можете спастись

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  • 9.03.2022, 13:38
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Зеленский – военным РФ: Вы еще можете спастись
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал российских солдат не верить своим командирам.

Президент Владимир Зеленский обратился к российским оккупантам. Он призвал их вернуться домой, пока еще есть возможность спастись.

Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на главу государства во время видеообращения.

"Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда говорят, что имеете шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме гибели и плена. Мы имеем перехват, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать войну, надо возвращаться к миру, уходите из наших домов, идите к себе", - призвал Зеленский.

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