Астролог: Путину выпала «карта смерти» 9.03.2022, 13:59

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Эксперт составил гороскоп правителя РФ.

Российский агрессор Владимир Путин болен, утверждает именитый астролог и экстрасенс Макс Гордеев.

Эксперт составил гороскоп Путина – и перспективы хозяина Кремля вырисовываются совсем не радужные.

Ранее астрологи уже рассказали, когда закончится война в Украине и ждать ли Путину кары. И частично их прогноз совпадает с предсказанием Гордеева: тогда отмечалось, что месяцами смертельной опасности для Путина являются март и апрель. А теперь экстрасенс уточняет: речь идет о смертельном заболевании.

Путин умирает: когда президент России уйдет из жизни

В интервью изданию vgorode.ua Гордеев заверил, что Путин уже при смерти: расклад Таро выдает ему карту Смерть.

От смерти Путина спасают лишь очень сильные целители из его окружения: только их силами душа, так сказать, и держится в теле. Но жизненная энергия хозяина Кремля практически иссякла, своих энергетических запасов у него почти не осталось.

При этом Гордеев уточнил, что как экстрасенс видит у Путина "страшную болезнь".

"Его кончина уже близко", – заверил астролог.

И на помощь Путину больше рассчитывать не стоит: в конце его расклада выпадает карта Башни, что трактуется как карта резких перемен, дикой агрессии и фатального падения. Это карта потрясения – причем очень скорого.

Как умрет Путин

Гордеев считает, что Путин умрет своей смертью (его оппонентам не стоит рассчитывать на самоубийство диктатора: тот никогда на такой шаг не пойдет).

Но есть и второй вариант: Путин может сбежать и запрятаться в какую-нибудь глубокую нору. Сделает он это лишь, если осознает, что "время его подошло к концу".

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