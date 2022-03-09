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Названы имена и показаны фото летчиков РФ, которые готовятся бомбить украинские города

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  • 9.03.2022, 14:05
  • 13,964
Названы имена и показаны фото летчиков РФ, которые готовятся бомбить украинские города

Удары они планируют наносить с территории Беларуси.

Украинская разведка обнародовала список российских летчиков, которые планируют наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам с территории Беларуси.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает УНИАН.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародовал список летного состава стратегической авиации Воздушно-космических сил России, который планируется к перемещению на аэродромы Республики Беларусь для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам", - рассказали в разведке.

Полный список имен смотрите здесь.

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