Названы имена и показаны фото летчиков РФ, которые готовятся бомбить украинские города

Названы имена и показаны фото летчиков РФ, которые готовятся бомбить украинские города6
- 9.03.2022, 14:05
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Удары они планируют наносить с территории Беларуси.
Украинская разведка обнародовала список российских летчиков, которые планируют наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам с территории Беларуси.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает УНИАН.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародовал список летного состава стратегической авиации Воздушно-космических сил России, который планируется к перемещению на аэродромы Республики Беларусь для осуществления ракетно-бомбовых ударов по украинским городам", - рассказали в разведке.
Полный список имен смотрите здесь.