Комбат Муслим Чеберлоевский призвал чеченцев и ингушей вступать в Иностранный легион 9.03.2022, 14:09

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Муслим Чеберлоевский

В Украине решается судьба всего прогрессивного и свободного человечества.

Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский призвал чеченцев и ингушей присоединиться к борьбе украинского народа против России. Его обращение к ним опубликовал на своей странице в фейсбуке сын экс-президента Чечни Аслана Масхадова Анзор, сообщает "Кавказ Реалии".

"Сейчас в Украине решается судьба всего прогрессивного и свободного человечества, и каждый свободолюбивый человек не имеет право оставаться в стороне,– написал Чеберлоевский. - Мы призываем их вступать в иностранный легион, созданный решением президента Украины Владимира Зеленского".

По его словам, это формирование полностью подчиняется ВСУ, а всем добровольцам вне зависимости от их гражданства и национальности будет гарантирована полная легальность пребывания в Украине.

Также Чеберлоевский призвал кадыровцев и других кавказцев, кто в "форме российских солдат пришел убивать в Украину" сдаваться в плен, тем самым спасти свои жизни и "очистить свои испачканные имена".

"Я допускаю, что среди вас есть и те, кто не по своей воле пошел сюда, и в глубине души против этой войны. Поэтому мы предлагаем вам принять единственное верное решение – сдаваться в плен. Тем более, что российские военные массово сдаются, видя полную бесперспективность этой войны", – утверждает комбат.

В случае же, если военные из Чечни будут продолжать участвовать в боевых действиях на стороне России, "оправдывая свое грязное и бессмысленное перед Богом и людьми зарплатой убийцы мирного населения, присягой палачам наших народов", Чеберлоевский пригрозил им, что их путь закончится в морге.

Батальон имени Шейха Мансура создан в 2014 году во время войны в Донбассе. При формировании он состоял в большинстве своём из чеченцев. Позже в него вошли и представители других национальностей. Также на стороне украинской армии участвует вооруженное добровольческое формирование имени Джохара Дудаева.

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