The Times: Российская техника в Украине превратится в морозильники 29 9.03.2022, 14:19

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В ближайшие дни арктические воздушные массы принесут морозы до -10 ночью в районах Киева и Харькова.

Резкое похолодание в Украине серьезно усложнит положение российских оккупационных войск, сообщает The Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

По мнению аналитиков, сильное похолодание может остановить российских оккупантов, поскольку военные будут вынуждены либо бросать свою технику, или сидеть в «40-тонных железных морозильниках».

Собеседники издания отметили, что холодные погодные условия усложнят жизнь обеим сторонам, но больше пострадают российские оккупанты, стоящие колонной на северо-западных окрестностях Киева.

В ближайшие дни арктические воздушные массы принесут понижение температуры до -10 ночью в районах Киева и Харькова, которые из-за пронизывающего ветра могут ощущаться как -20.

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