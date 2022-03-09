«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!»19
- 9.03.2022, 14:50
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Перехвачены новые переговоры российских оккупантов.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехвата разговоров российских оккупантов.
«Мы под минометом уже три дня находимся. 11 трупов у нас. Просто минометами обстреливают. Вот же сволочи, вот суки!»
«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!», — говорят деморализованные солдаты противника.