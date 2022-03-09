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«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!»

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  • 9.03.2022, 14:50
  • 16,002
«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!»

Перехвачены новые переговоры российских оккупантов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехвата разговоров российских оккупантов.

«Мы под минометом уже три дня находимся. 11 трупов у нас. Просто минометами обстреливают. Вот же сволочи, вот суки!»

«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!», — говорят деморализованные солдаты противника.

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