«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!» 19 9.03.2022, 14:50

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Перехвачены новые переговоры российских оккупантов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехвата разговоров российских оккупантов.

«Мы под минометом уже три дня находимся. 11 трупов у нас. Просто минометами обстреливают. Вот же сволочи, вот суки!»

«Вчера пытались прорваться на Киев, поехали по болоту, 60 танков утопили!», — говорят деморализованные солдаты противника.

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