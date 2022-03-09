Агентство S&P: Беларусь объявит дефолт в ближайшее время 9.03.2022, 14:58

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Санкции серьезно подорвут белорусскую экономику.

Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня B до CCC, краткосрочные — до С с В.

Одновременно рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом, сообщает nv.ua.

«Международные санкции, введенные в отношении Беларуси в связи с ее участием в военной интервенции России против Украины, являются жесткими, и мы ожидаем их дальнейшего ужесточения. Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности. В отсутствие непредвиденного положительного развития мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев», — считают в S&P.

При этом помещение рейтингов на пересмотр с негативным прогнозом означает возможность их снижения в течение ближайших недель. Следующая публикация рейтингов Беларуси запланирована на 18 марта.

Комментируя возможность финансовой поддержки Беларуси со стороны России, эксперты агентства полагают, что «такая поддержка может вызывать все большие сомнения, учитывая масштабы нестабильности финансового рынка и экономического давления на саму Россию — мы считаем, что это может иметь прямые негативные последствия для способности Беларуси обслуживать свой коммерческий долг».

Кроме того, с учетом поступающих сообщений об усилении участия Беларуси в украинском конфликте эксперты агентства не исключают, что «это может привести к дополнительным, еще более жестким санкциям».

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