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С помощью чат-бота уничтожена большая группа российских оккупантов в Харьковской области

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  • 9.03.2022, 14:58
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С помощью чат-бота уничтожена большая группа российских оккупантов в Харьковской области

Захватчиков «уложили спать» на Балаклейском ремонтном заводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины, на этот раз враг с помощью чат-бота STOP Russian War уничтожен в Харьковской области.

"Вот что нам пишут защитники: "Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе." Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще!

Поэтому не останавливаемся на достигнутом: продолжайте следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот.

Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями", - говорится в сообщении.

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